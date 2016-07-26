فرهنگ فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک ائمه جمعه و اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه اهمیت این فریضه کمتر از نماز و روزه نیست افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اجرایی شود شاهد حل بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

وی با تاکید بر تعامل و همکاری تمامی نهادها، دستگاه ها و نیز مردم در فرهنگسازی برای احیای و اجرای این فریضه در جامعه عنوان کرد: متاسفانه تاکنون فرهنگسازی و اقدام در خور برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام نشده است.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن این فریضه آمار آسیب های اجتماعی، زندانها، دادگاه ها و دادسراها کاهش می یابد اضافه کرد: اگر این فریضه دینی اجرایی شود مفاسد اقتصادی و اجتماعی در جامعه کم می شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه با ابراز تاسف برخی از افراد معتقدند با اجرایی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر آزادی افراد و جامعه محدود می شود گفت: برعکس این تفکرات اگر این فریضه الهی اجرا شود آرامش به جامعه باز می گردد.

حجت الاسلام تقوی در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات و تبعات استفاده از اینترنت و فضای مجازی در جامعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه تهدیدات و دامنه فضای مجازی تا حریم اتاق خصوصی خانواده ها نفوذ کرده است.

وی با بیان اینکه نفوذ فضای مجازی به حریم خانوادها موجب تهدید بنیان خانواده می شود گفت: برای مقابله با تبعات و تهدیدات استفاده از فضای مجازی در جامعه چاره اندیشی اساسی شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در این نشست با اشاره به اهمیت عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های قرآنی گفت: برای اینکه مردم به صحنه بیایند ابتدا باید از آموزش و پرورش آغاز کرد.

حجت‌الاسلام سید احمد زرگر ادامه داد: اولین شرط در اثربخشی کارهای ستاد استفاده از نیروهای مردمی است و در این میان حتما باید نیروها گزینش شوند و سپس آموزش ببینند و اشکالاتی که سابق بر این در فعالیتهای ستاد حادث شد ناشی از فقدان یا کمبود آموزش است.

وی با تاکید بر توجه به برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان این عرصه افزود: مانورهای امر به معروف و نهی از منکر و به جا آوردن این فریضه الهی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با شرکت نیروهای مردمی اعم از دانشجویان، پزشکان، وکلا، معلمان باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر ضرورت رصد برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا برای مخاطبان در رده‌های مختلف سنی تاکید کرد و اظهارداشت: هر زمان که آحاد جامعه با کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه بوده‌اند نتایج مورد انتظار به دست آمده و اقدامات مردم منشاء خیر و برکت بوده است.