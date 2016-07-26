حمله تروریستی به سوریه درس های بسیاری برای منطقه و جهان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه با هیئت سیاسی از یونان با حضور «نیکوس نیکوپولوس» رئیس حزب دموکراتیک مسیحی و همچنین «تئودور کاتسانیواز» رئیس حزب پاسوک یونان دیدار کرد.

بر اساس این گزارش بشار اسد در این دیدار گفت: سفر هیئت ها و برخی از رهبران احزاب اروپایی به سوریه حائز اهمیت است؛ زیرا بدین طریق می توانند با نشان دادن تصویری درست از اوضاع سوریه، به کشورهای خود در تصحیح سیاست هایشان در قبال منطقه ما کمک کنند.

وی در ادامه افزود: حمله تروریستی به مردم سوریه درس های بسیاری را برای منطقه و جهان دارد؛ نشانه آن هم حملاتی است که اخیرا اروپا و جهان را هدف گرفت اما مشکل شماری از رهبران کشورهای اروپایی، تصمیم گیری مستقل آنها است؛ آنها با حمایت از تروریست ها در صدد افزایش تروریست ها و تبدیل کردن آنها به کشوری وابسته به خود بودند.

رئیس جمهور سوریه در همین راستا تصریح کرد: این سیاست رهبران غربی به شکل منفی بر روی امنیت و اقتصاد مردم کشورهایشان تاثیر گذاشت. این در حالی است که مردم سوریه در تداوم مقاومت و دفاعشان از کشور و همچنین تصمیم گیری مستقل خود مصمم هستند.

از سوی دیگر اعضای هیئت یونانی نیز در سخنانی تاکید کردند که از سوریه حمایت می کنند و این کشور در حال حاضر نخستین خط دفاعی در برابر تروریست ها محسوب می‌شود. آنها همچنین تصریح کردند که تمام تلاش خود را برای تصحیح تصویر اشتباه از وضعیت سوریه به منظور اقناع دولت هایشان در اینکه تروریسم دشمن مشترک است، مبذول خواهند داشت. همچنین به مصلحت مردم یونان است که در مبارزه با تروریسم همراه سوریه باشند.