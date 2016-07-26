  1. استانها
  2. مازندران
۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۰

شهردار مونته سیلوانا ایتالیا:

پرچمدار ایران در ایتالیا خواهم بود

پرچمدار ایران در ایتالیا خواهم بود

ساری - شهردار مونته سیلوانا ایتالیا گفت: از فردا که به ایتالیا بازگشتم پرچمدار ایران خواههم بود.

به گزارش خبرنگار مهر فارنچسکو مورانیو شهردار شهر مونته سیلوانو ایتالیا عصر سه شنبه به دعوت مهدی عبوری شهرداری ساری، به همراه هیات همراه در عمارت شهرداری حضور یافت و پیرامون مسائل و مشترکات فرهنگی و تاریخی دو شهر و برقراری روابط بین دو شهر گفتگو کردند.

شهردار مونته سیلوانا گفت: به شما قول می‌دهم از فردا که به خانه برگشتم یک پرچم دار ایران باشم.

فرانچسکو مورانیو در پاسخ به درخواست علی اکبر ذکیکانی، که خواست ایران را آنگونه که دیده است در ایتالیا تشریح کند، گفت: از فردا که به خانه برگشتم یک پرچم دار ایران باشم.

برقراری روابط در حوزه گردشگری، سرمایه گذاری، صنعت، سلامت و نظام مهندسی موضوع گفتگوی دو شهردار بود.

کد مطلب 3724693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها