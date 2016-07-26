پرچمدار ایران در ایتالیا خواهم بود

به گزارش خبرنگار مهر فارنچسکو مورانیو شهردار شهر مونته سیلوانو ایتالیا عصر سه شنبه به دعوت مهدی عبوری شهرداری ساری، به همراه هیات همراه در عمارت شهرداری حضور یافت و پیرامون مسائل و مشترکات فرهنگی و تاریخی دو شهر و برقراری روابط بین دو شهر گفتگو کردند.

شهردار مونته سیلوانا گفت: به شما قول می‌دهم از فردا که به خانه برگشتم یک پرچم دار ایران باشم.

فرانچسکو مورانیو در پاسخ به درخواست علی اکبر ذکیکانی، که خواست ایران را آنگونه که دیده است در ایتالیا تشریح کند، گفت: از فردا که به خانه برگشتم یک پرچم دار ایران باشم.

برقراری روابط در حوزه گردشگری، سرمایه گذاری، صنعت، سلامت و نظام مهندسی موضوع گفتگوی دو شهردار بود.