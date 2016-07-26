آموزش راهکار اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور آمار در مراسم افتتاح جشنواره آشتی با طبیعت که عصر سه شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، این جشنواره را زیرگروه‌ جشنواره های صلح و سلام دانست و افزود: هر چند این جشنواره در گیلان برگزار می شود اما در سطح یک طرح ملی است.

وی تصریح کرد: فعالیت های مبتنی بر اطلاع رسانی٬ میدانی و جذب آثار محیط زیست در فضای مجازی و عینی از مراحل پیش بینی شده سه گانه در جشنواره آشتی با طبیعت است.

آمار با تاکید بر اینکه نگاه دانشگاه آزاد بر این جشنواره، کلیشه ای٬ زودگذر و کوتاه مدت نیست گفت: موضوع محیط زیست باید به سمت زنده ماندن و پایدار شدن پیش رود و باید از اقدامات ضربتی پرهیز کرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از حضور ۵۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد گیلان برای حضور در این جشنواره خبر داد و تصریح کرد: شش کانون فعال زیست محیطی در دانشگاه های آزاد گیلان راه اندازی شده است.

وی جشنواره آشتی با طبیعت را فرصتی برای دستگاه های موجود در گیلان برشمرد و اظهار کرد: این مهم فقط مختص به دانشگاه آزاد نبوده بلکه فرصتی است برای همه دستگاه ها و قشرهای حاضر در استان تا در اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست همگی تلاش کنیم.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تاکید کرد: همگانی کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست با آموزش امکان پذیر است.