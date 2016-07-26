به گزارش خبرنگار مهر، حشمت اله معتمدی عصر سه شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خرم آباد از نبود مراکز آموزش فنی و حرفه ای در مرکز و جنوب این شهرستان انتقاد کرد.

لزوم ایجاد مراکز فنی و حرفه ای در جنوب شهر خرم آباد

وی افزود: مراکز آموزش فنی و حرفه ای به طور عمده در شمال شهر قرار دارند که لازم است با حمایت مجموعه مدیریتی استان این مشکل برطرف شود.

مدیر فنی و حرفه ای خرم آباد ادامه داد: توزیع مراکز آموزشی در سطح شهرستان نامناسب بوده و اگر سایر دستگاه ها مکان لازم را در اختیار ما قرار دهند، تجهیزات لازم برای ارائه آموزش را در این مناطق و اماکن مستقر می کنیم.

مدیر آموزش فنی و حرفه ای خرم آباد عنوان کرد: سه مرکز آموزش دولتی و ۱۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در خرم آباد وجود دارد.

معتمدی گفت: تاکنون ۴۲ درصد تعهدات فنی و حرفه ای در زمینه ایجاد اشتغال عملیاتی شده و ۱۷ درصد نیز از برنامه زمان بندی شده جلوتر هستیم.

نماینده موسسات کاریابی استان نیز در این جلسه گفت: برخی از دستگاههای اداری به اطلاعات موسسات کاریابی برای استخدام و ایجاد شغل توجه نمی کنند.

اصغر کرمی افزود: از بین ۱۶ هزار جمعیت نمونه در مراکز کاریابی ۹ هزار و ۷۴۳ نفر از آنها فاقد مهارت بوده اند که این آمار قابل تفکیک به همه دستگاهها است.

پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تسهیلات توسط بانکهای لرستان در حوزه اشتغال

وی ادامه داد: لازم است که از مراکزی مانند موسسات کاریابی در زمینه دریافت اطلاعات کارجویان استفاده شود.

مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال لرستان نیز در این جلسه گفت: کار تدوین سند اشتغال استان از اواخر بهمن ۹۴ صورت گرفته و علاوه بر رفع مشکلات سند قبلی در این سند امکان انعطاف پذیری برای جایگزینی و تغییرات در برخی حوزه ها و مشاغل ایجاد شده است.

احد مرادپور افزود: سهم پرداخت تسهیلات بانکی در این سند ۵۶ درصد یعنی دو هزار و ۹۳ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس هماهنگی های صورت گرفته ادارات کل می توانند درخواست واحدهای تولیدی را به بانکها ارجاع دهند و بانک نیز موظف به پرداخت تسهیلات بر اساس شرایط هستند.

مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال لرستان گفت: ۷۹ میلیارد تومان طرح نیمه تمام نیز در این قالب برای تکمیل گنجانده شده که با سود ۱۸ درصد قابل معرفی به بانک هستند.

مرادپور اضافه کرد: بر اساس این سند نرخ بیکاری استان ۱۳.۳درصد بوده و نرخ مشارکت اقتصادی مردم نیز ۳۶.۲ درصد است.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان به صورت قطعی سهم بانک های استان بوده و سهم بانک های خصوصی نیز ۹۶۰ میلیارد تومان است.