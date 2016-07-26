ارزش صادرات استان سمنان ۸۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی ظهر سه شنبه در دومین نشست توسعه صادرات غیر نفتی به میزبانی استانداری سمنان، ضمن بیان اینکه ۸۰هزار تن کالا در سه ماهه نخست سال جاری از استان صادر شده است، ابراز داشت: این میزان صادرات مقایسه با سال گذشته، از نظر وزنی ۸۴ درصد کاهش داشته اما از نظر دلاری شاهد افزایش ۸۰ درصدی هستیم که این امر نشان می دهد کالاهای صادر شده از استان فرآوری شده و دارای ارزش افزوده بیشتر بوده است چرا که استان سمنان با همین حجم کالا موفق به صادرات ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار شده است.

وی با ابراز رضایت از تراز واردات و صادرات در استان سمنان افزود: خوشبختانه از نظر ریالی صادرات استان سمنان نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان یکی از دلایل افزایش کیفی و دلاری صادرات را جلوگیری از خام فروشی دانست و گفت: فرآوری و ارزش افزوده بخشیدن به کالاهای صادراتی می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد چرا که خام فروشی ضربه های جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد.

اسودی در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله رفع موانع تولید نیز پرداخت و گفت: تاکنون یک هزار و ۸۷ واحد تولیدی استان سمنان در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که بر مشکلات آنها، در کمیسیون های تخصصی استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: برگزاری ۲۵نشست کمیته رفع موانع تولید نشان دهنده عزم جدی مسئولان در افزایش تولید است چرا که امروز یک هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان فعالیت دارند که از این تعداد ۶۲۱ واحد به دلایل مشکلات متعدد، غیرفعال هستند .