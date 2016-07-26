به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر سه‌شنبه در دیدار اعضای شورای اداری با آیت اله معلمی در مصلای قائم‌شهر، در خصوص مسائل نساجی، اظهار داشت: در بحث نساجی شماره ۳ مبلغ ۱۷ میلیارد تومان بدهی معوقه کارگران پرداخت شد و در حال حاضر با مدیریت جدید و با حضور ۳۸۰ نفر کارگر مشغول به کار است.

محمدی ادامه داد: این کارخانه درگذشته ۱۲ میلیارد تومان وام از بانک گرفته بود که به علت پرداخت نکردن، اکنون این کارخانه با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی، و تهاتر املاک آن، به مدیریت جدید واگذارشده است.

فرماندار قائم‌شهر در مورد مشکلات کارخانه شماره یک یا نساجی مازندران، اظهار کرد: این کارخانه با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس قانون خصوصی‌سازی باید واگذار شود و کاری هم از دست کسی برنمی‌آید.

وی اظهار کرد: تاکنون کارخانه نساجی مازندران دو بار به مزایده گذاشته شد اما کسی برای خرید آن، اعلام آمادگی نکرده است.

وی با انتقاد از بداخلاقی برخی از رسانه‌ها در القای شایعات فروش ۱۰ میلیارد تومانی کارخانه نساجی، تصریح کرد: از خبرنگارانی که بااطلاع رسانی درست و انتقادهای سازنده، مدیران شهری را درراه خدمت‌رسانی به جامعه و رفع مشکلات مردم یاری می‌کنند، تشکر می‌کنم.

فرماندار قائم‌شهر با تأکید بر حضور مدیران شهرستانی در نماز جمعه، اظهار داشت: در نماز جمعه قائم‌شهر، شهروندان زیادی حضور دارند که باوجود مدیران، بسیاری از مشکلات مردمی با آنان در میان گذاشته می‌شود و از رهنمودهای خطیب نماز جمعه هم برای کیفی سازی بیشتر خدمت‌رسانی به مردم، بهره‌مند خواهند شد..