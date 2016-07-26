به گزارش خبرنگار مهر، همایش سرمایه گذاری پایدار به همت مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج عصر سه شنبه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، مجید کاویانی رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج در حاشیه این همایش با تاکید بر اینکه از مقالات ارائه شده از سوی سرمایه گذاران استفاده خواهد شد، گفت: توسعه شهر کرج بدون تعامل سازنده با بخش خصوصی امکان پذیر نیست.

کاویانی با اشاره به احداث کمربند شمالی در کرج، این مهم را فرصتی برای سرمایه گذاری دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و گفت: جمعیت کلان‌شهر کرج بیش از دو میلیون نفر برآورد می شود که بخش عمده آن را جوانان تشکیل می دهند.

عضو شورای شهر کرج همجواری با پایتخت را فرصتی برای توسعه سرمایه گذاری دانست و از تپه مرادآب به عنوان پروژه ای که آماده برای ارائه به سرمایه گذار بخش خصوصی است یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه کلان‌شهر کرج با معضل کمبود پارکینگ روبه رو است سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند این کمبود را جبران کنند.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج گفت: برگزاری این همایش می تواند به ایجاد بسترها توسط بخش دولتی و سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم شود.

محمد علی بخشی نائب رئیس شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه از مقوله سرمایه گذاری غفلت شده است، گفت: برای توسعه و پیشبرد کشور در حوزه اقتصادی استفاده از توان بخش خصوصی ضروری است.

علی بخشی با اشاره به اینکه دولت در سال های نه چندان دور از ورود بخش خصوصی به پروژه ها واهمه داشت، اما امروز به این باور رسیده است که باید از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد، گفت: در شهر نوپایی مانند کرج حضور سرمایه گذاران می تواند به رفع کمبودها کمک کند.

وی با اشاره به لزوم ایجاد مدیریت واحد شهری در کرج، گفت: توجه به درآمد پایدار مدیریت شهری، بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف می کند.

نائب رئیس شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه ساخت هتل و بیمارستان در شهر کرج از فرصت های سرمایه گذاری محسوب می شود، گفت: امید است با برگزاری این جلسات و جذب سرمایه گذار، احساس تعلق خاطر در شهر ایجاد کنیم که این امر می تواند در کاهش معضلات موثر باشد.

علی بخشی بیان کرد: هم اکنون در استان البرز فضایی ایجاد شده که سرمایه گذار بخش خصوصی با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند در این راستا می توان از ظرفیت توریست، گردشگری و جاذبه های موجود در البرز که در کمتر استانی وجود دارد، بهره برد.

وی در پایان افزود: بخش دارو، دامداری، دامپروری و هتلداری ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود که باید با تسهیل گری به اجرایی شدن این مهم در شهر کمک کنیم.