  1. استانها
  2. مرکزی
۵ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۲۴

پیگیری مهر؛

۵۵هکتار ازمراتع شازند در آتش سوخت/حریق در بخشی ازمنطقه ادامه دارد

۵۵هکتار ازمراتع شازند در آتش سوخت/حریق در بخشی ازمنطقه ادامه دارد

شازند-رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شازند گفت: آتش سوزی عصر سه شنبه مراتع دامنه کوه راسوند که باوجود اطفای بخش عمده ای از آن هنوز ادامه دارد، ۵۵هکتار از مراتع این منطقه را طعمه خودکرد.

محسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آتش سوزی حدود ساعت ۱۸ عصر  سه شنبه اطلاع داده شد و بلافاصله بیش از ۲۰ نفر از نیروهای اطفای حریق شهرستان شازند بعد از اطلاع از آتش سوزی به محل اعزام و مشغول اطفای حریق شدند

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند خاطرنشان ساخت: منطقه ای که دچار حریق شده شامل مراتع بالادست دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شازند در دامنه کوه راسوند بوده و در جوار چشمه بلاغ حک قرار دارد.

وی با اشاره به خسارات برجای مانده از این آتش سوزی گفت: این آتش سوزی بیش از ۵۵ هکتار از مراتع و عرصه های طبیعی دامنه کوه راسوند شهرستان شازند را از بین برد و در حال حاضر نیز با وجود اطفای بیش از ۹۰درصد این حریق اما هنوز به طور کامل خاموش نشده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند افزود: پیگیری در مورد علت و عامل وقوع این آتش سوزی در حال انجام است.

محمدی بیان داشت: پس از اطلاع از حریق، نیروهای کمکی از ادارات شهرستان شازند از جمله هلال احمر، بخشداری و همچنین کوهنوردان برای اطفای حریق به کمک نیروهای آتش نشان آمدند.

وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون نیروهای آتش نشان و کمکی مشغول اطفای کامل حریق در این منطقه هستند.

کد مطلب 3724797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه