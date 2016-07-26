۵۵هکتار ازمراتع شازند در آتش سوخت/حریق در بخشی ازمنطقه ادامه دارد

محسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آتش سوزی حدود ساعت ۱۸ عصر سه شنبه اطلاع داده شد و بلافاصله بیش از ۲۰ نفر از نیروهای اطفای حریق شهرستان شازند بعد از اطلاع از آتش سوزی به محل اعزام و مشغول اطفای حریق شدند

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند خاطرنشان ساخت: منطقه ای که دچار حریق شده شامل مراتع بالادست دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شازند در دامنه کوه راسوند بوده و در جوار چشمه بلاغ حک قرار دارد.

وی با اشاره به خسارات برجای مانده از این آتش سوزی گفت: این آتش سوزی بیش از ۵۵ هکتار از مراتع و عرصه های طبیعی دامنه کوه راسوند شهرستان شازند را از بین برد و در حال حاضر نیز با وجود اطفای بیش از ۹۰درصد این حریق اما هنوز به طور کامل خاموش نشده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند افزود: پیگیری در مورد علت و عامل وقوع این آتش سوزی در حال انجام است.

محمدی بیان داشت: پس از اطلاع از حریق، نیروهای کمکی از ادارات شهرستان شازند از جمله هلال احمر، بخشداری و همچنین کوهنوردان برای اطفای حریق به کمک نیروهای آتش نشان آمدند.

وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون نیروهای آتش نشان و کمکی مشغول اطفای کامل حریق در این منطقه هستند.