خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برای حضور در انتخابات فدراسیون کاراته ۲۷ نفر ثبت نام کرده اند که وزارت ورزش و جوانان در دو مرحله اسامی همه نفرات را برای حضور در مجمع انتخابات تائید کرد تا اهالی کاراته این بار خارج از تاتامی، شاهد یک رقابت دیدنی و جذاب میان مدعیان اصلی ریاست باشند.

با نگاهی گذار به لیست ثبت نامی ها به جرات باید عنوان داشت مدعیانی که از شانس زیادی برای نشستن روی صندلی ریاست برخودارند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد؛ نفراتی که هر کدام در برهه ای از زمان خدماتی به این رشته پرطرفدار داشته اند.



اینکه برخی اعضای مجمع (بجز روسای هیئت ها) با چه شیوه ای انتخاب شدند و آیا این انتخاب برای رسیدن به هدف خاصی بوده یا خیر مسائلی است که خبرگزاری مهر یک بار به آن پرداخت و بعد از مشخص شدن تکلیف مدیریت فدراسیون بهتر می توان در خصوص آن صحبت کرد. ولی به نظر می رسد بعد از پشت سرگذاشتن سالهای پرحاشیه و نبود ثبات در مدیریت که صدمات جبران ناپذیری بر پیکره کاراته وارد کرده اهالی این رشته به این نتیجه رسیده اند که خانواده پر جمعیت کاراته به یک مدیر توانمند و با برنامه نیاز دارد.



در میان لیست مدعیان ، هستند کسانی که در دوران مدیریت خود آرامش را به کاراته بازگردانده و در سایه وحدت و همدلی کاراته را به سوی موفقیت سوق داده اند. از سوی دیگر نفراتی هم هستند که کاراته را با نوع خاص مدیریت شان وارد حواشی ویرانگری کرده و به ورطه نابودی کشانده اند.

بی تردید روسای هیئت های استانی کاراته خوب می دانند که کاندیداها با چه اهداف و برنامه ای وارد کارزار انتخاباتی شده اند و آیا اصولا می توان به مدیریت شان اعتماد کرد یا نه.

کاراته ایران امروز پس از سالها بی ثباتی مدیریتی و غوطه ور بودن در حاشیه نیاز به آرامش دارد. سایه این آرامش البته در شرایطی بر سر فدراسیون کاراته پهن می شود که رنیسی حاشیه جمع کن بالای سر آن باشد نه حاشیه آفرین! و متاسفانه امروز در میان کاندیدهای احراز پست ریاست فدراسیون کاراته شاهد حضور افرادی هستیم که خیلی ها آنها را بنوعی مظهر حاشیه زایی می دانند.



به عبارتی ساده تر کارنامه و پیشنیه نفراتی که در لیست ثبت نامی ها حضور دارند برای اعضای مجمع روشن است و امید می رود مجمع با بررسی دقیق شرایط و برنامه نامزدها و بدور از هرگونه وابستگی سبکی و جناحی بهترین انتخاب را داشته باشند تا کاراته در آینده روزهای خوشی را تجربه کند.



اما آنچه که بر نگرانی ها دامن زده فضای ناپاکی است که در دنیای مجازی وجود دارد. متاسفانه این روزها شاهد جناح بندی در بین نامزدها هستیم و این موضوع با تخریب و بیرون راندن رقبا از میدان مبارزه با توسل به هر کار و وسیله ای در حال پیگیری است.این موضوع در شبکه های مجازی به شدت در حال افزایش است.اخلاق مداری و احترام به پیشکسوت درس اول کاراته است که گویا این روزها تبدیل به بی اخلاقی شده!

بی تردید اگر این لجام گسیختگی توسط نامزدهای اصلی و طرفداران شان کنترل نشود، دامنه آن به روزها و ماههای پس از انتخابات فدراسیون و تعیین رییس جدید نیز گسترش خواهد یافت و این می تواند کاراته در آستانه المپیکی شدن را با چالشی اساسی و کنترل نشده مواجه سازد.