به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار شامگاه سه شنبه در نشست با مدیران استانی در اهواز اظهار کرد: خوزستان برای دولت جایگاه ویژه ای دارد و در این سه سال شاهد تحولات خوبی بودیم که نسبت به دوره های گذشته نشان دهنده وضعیت بهتری است.

وی افزود: تا کنون گام های مهمی برای بهبود هوای استان با بستن قراردادهای مختلف بسته شد. برای مثال در ماهشهر برنامه خوبی برای حذف جیوه صورت گرفت که حرکت بسیار خوبی بود. افتتاح تصفیه خانه های پتروشیمی را در دستور کارمان داشتیم که اجرا شد و دیگر اقدامات که برنامه های دولت در راستای بهبود وضعیت محیط زیست در خوزستان بود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور یادآور شد: دقت کنید که در دولت های گذشته مسئله محیط زیست اصلا موضوعیت نداشته و در این دولت است که به محیط زیست به شکل ویژه ای خصوصا در خوزستان توجه می شود.

معاون رییس جمهور گفت: ما در خوزستان ارائه بنزین یورو ۴ را داشتیم که در خوزستان با وجود سایر استان ها به غیر از مرکز استان در شهرستان های دیگر نیز توزیع این بنزین وجود دارد.

وضعیت تالاب ها

ابتکار در خصوص وضعیت تالاب ها نیز توضیح داد: هم اکنون تالاب هورالعظیم بیش از ۶۰ درصد آبگیری شده است. تحقیقات بسیاری انجام شده، کانون های ریزگردها همگی شناسایی شدند. برنامه هایی با مصوبه های جدید دولت نیز در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به کارون گفت: در خصوص وضعیت کارون نیز امیدواریم با همکاری های بین بخشی بتوانیم وضعیت کارون را ارتقا دهیم. ما تا کنون هیچ مجوز زیست محیطی در خصوص تایید انتقال آب را صادر نکرده ایم.

ابتکار هشدار داد: طرح های کشت و صنعت مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند. باید مراقب باشیم که طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مثل کشت و صنعت برای ما دردسرهایی ایجاد نکند و لازم است اقدامات زیست محیطی را برای این طرح به صورت جدی در نظر بگیریم. تاکید می کنم که اگر معیارهای زیست محیطی برای این طرح در نظر گرفته نشود ممکن است در آینده شاهد گرفتاری های جدیدی برای خوزستان باشیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولان استانی از حالا باید برای بهبود وضعیت تنگی نفس مردم اهواز در اولین بارندگی اقداماتی انجام دهند گفت: در خصوص بارندگی های چند ماه آینده و تنگی نفس مردم در اهواز نیز باید از حالا اقدامات پیشگیرانه با احتیاط کامل اتخاذ شود. امیدواریم امسال عوارض آلایندگی ها در تنگی نفس به حداقل برسد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: منشا خارجی گرد و غبارها را نمی توانیم نادیده بگیریم که بخش عمده ان در دو کانون عراق و کانونی در عربستان است که تاثیر عمده ای در وضعیت خوزستان دارد. خوشبختانه کانون های داخلی امسال فعال نشدند و بارندگی های سال گذشته به این روند کمک کرد.

وی در پایان یادآور شد: سال ۹۲ به همراه هیئتی عالی رتبه به عراق رفتیم و برای مقابله با کانون های ریزگردها برنامه های خوبی داشتیم که متاسفانه اتفاقاتی که در عراق افتاد خیلی از اختیارات از دست ما و حتی از دست دولت عراق خارج شد. اما همچنان پیگیر سایر امور هستیم.