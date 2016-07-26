به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، در پی انفجار شامگاه سه شنبه در داخل یک مسجد در منطقه «بنی بهلول» واقع در بخش «سنحان» استان صنعاء ۴ یمنی شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع خبری به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کردند که این انفجار در داخل مسجد «صرواح» در منطقه «بنی بهلول» و در حالی که نمازگزاران مشغول اقامه نماز مغرب بودند به وقوع پیوست.

«حمید المحمدی» از مقامات امنیتی سنحان و بنی بهلول اعلام کرد که تروریست ها به هنگام نماز مغرب یک بمب را به داخل این مسجد پرتاب کردند که در پی آن ۴ یمنی شهید و ۱۳ نفر دیگر که جراحات اغلب آنها وخیم گزارش شده است زخمی شدند.

وی همچنین تصریح کرد که تحقیقات به منظور شناسایی عاملان و افرادی که در این اقدام دست داشته اند، در جریان است.