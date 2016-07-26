به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی روز سه شنبه به سمت یک دختر فلسطینی در نزدیکی گذرگاه قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی تیراندازی و او را زخمی کردند.

نظامیان صهیونیست مدعی شدند که این دختر جوان قصد حمله به سمت آنها با استفاده از سلاح سرد را داشته است. رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک جوان به محل توقف نگهبانان در گذرگاه قلندیا نزدیک شده و قصد حمله به سمت نظامیان را داشت.

رژیم اشغالگر اذعان کرد که پس از بازرسی این دختر جوان هیچ سلاح، یا چاقو و یا آلت قتاله از وی بدست نیامد.

همچنین در پی درگیری های شامگاه سه شنبه بین عناصر مقاومت فلسطین و نظامیان صهیونیست که یکی از منازل در منطقه «صوریف» در شمال الخلیل را محاصره کرده بودند چندین فلسطینی زخمی شدند.

منابع محلی از زخمی شدن ۳ فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست خبر دادند.

همچنین در این درگیری ها دو نظامی صهیونیست زخمی شدند. در پی این درگیری ها نظامیان صهیونیست شمال الخلیل را منطقه بسته نظامی اعلام کرده و برق منطقه را قطع کردند.