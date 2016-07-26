به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای حمله روز سه شنبه به یک کلیسا در فرانسه را محکوم و اتخاذ موضع یکپارچه و جدی علیه تروریسم را خواستار شد.

حزب الله این اقدام باندهای تروریستی داعش را که یک کشیش فرانسوی را سربریده و شماری دیگر را به گروگان گرفتند به خانواده قربانی، جامعه کشیشان فرانسه و عموم مردم این کشور تسلیت گفت.

حزب الله این جنایت را در راستای زنجیره ای بلند از قتل و جنایت برشمرد که به هیچ زمان و مکانی محدود نبوده و با هدف گرفتن میراث انسانی و اخلاقی تمام بشریت، حیات، آزادی و کرامت انسان را مورد تعدی قرار داده و هدف از آن تحریک مستقیم و غیرمستقیم علیه اسلام و مسلمانان و ایجاد فتنه کور بین پیروان مذاهب و ادیان است.

حزب الله همچنین در بیانیه خود این جنایت را موجب ایستادن در مقابل کشورها و دولت های حامی تروریست ها در منطقه برشمرده و از همگان خواست از سیاست های اشتباه پیشین خود دست کشیده و علیه تمام اشکال تروریسم موضع یکپارچه و جدی اتخاذ کنند و با حامیان منطقه ای و بین المللی تروریسم مسامحه نکنند.

گفتنی است که صبح روز سه شنبه دو فرد مهاجم با حمله به یک کلیسای کاتولیک در شهر «سنت ایتین دو رووره» فرانسه چهار نفر را به گروگان گرفتند و یک کشیش ۸۴ ساله را به قتل رساندند.

این مهاجمان ادعا می کردند که وابسته به گروه تروریستی داعش هستند و این گروه تروریستی نیز مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است. این دو فرد مهاجم بدست نیروهای پلیسی که این کلیسا را محاصره کرده بودند، کشته شدند.