آمریکا و روسیه خواستار تدوین طرحی برای گذار سیاسی در سوریه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا و روسیه از سازمان ملل متحد می خواهند تا طرحی را برای گذار سیاسی در سوریه تدوین نمایند.

طبق این بیانیه، طرفهای حاضر در این نشست پیرامون امکان برگزاری دور دیگری از مذاکرات میان گروههای متعارض سوری بحث و گفتگو کردند.

«استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز اوایل روز سه شنبه نشست سه جانبه خود با «مایکل راتنی» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و «گنادی گاتیلوف» معاون وزیر خارجه روسیه در شهر ژنو را «ثمربخش» خواند.

شایان ذکر است که سوریه از ماه مارس ۲۰۱۱ تاکنون درگیر یک جنگ داخلی میان نیروهای دولتی وفادار به بشار اسد و چندین گروه افراطی و مخالف دولت است.