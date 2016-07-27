تیم ایران یک رده دیگر سقوط کرد/ چین و لبنان بدون باخت ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ تیم شرکت کننده در بیست و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان پس از یک روز استراحت، سه شنبه در قالب پنجمین روز این رقابت ها به مصاف حریفان خود رفتند. در این روز از مسابقات دیدار دو تیم مدعی چین و چین تایپه از گروه اول مسابقات با برتری نزدیک مدافع عنوان قهرمانی یعنی چین به پایان رسید. در دو دیدار برگز ار شده از این گروه، تایلند و اندونزی مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند.

از گروه دوم مسابقات نیز ژاپن که دوشنبه شکست دور از انتظاری را به تیم بسکتبال جوانان ایران تحمیل کرده بود مقابل لبنان تن به شکست داد؛ ضمن اینکه قزاقستان هم برابر اندونزی به برتری دست یافت. دو تیم ایران وکره جنوبی آخرین دیدار این گروه را برگزار کردند که طی آن شاگردان محمدرضا نوری متحمل دومین شکست خود در این رقابت ها شدند.

نتایج دیدارهای برگزار شده در روز پنجم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان به شرح زیر است:

گروه A

* چین ۷۴ - چین تایپه ۷۱

* فیلیپین ۷۱ - تایلند ۷۴

* اندونزی ۹۳ - عراق ۸۳

گروه B

* ژاپن ۵۱ - لبنان ۷۳

* قزاقستان ۸۰ - اندونزی ۶۱

* ایران ۸۳ - کره جنوبی ۸۶

در پایان دیدارهای روز پنجم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان چین و لبنان به عنوان تنها تیم های بدون باخت مسابقات، جایگاه خود در صدر جدول رده بندی گروه های اول و دوم را حفظ کردند این در حالی است. در گروه اول جایگاه چین تایپه هم در رده دوم محفوظ ماند اما جایگاه سایر تیم ها با تغییراتی مواجه شد. در گروه دوم رقابت ها نیز تیم بسکتبال جوانان که بعد از باخت برابر ژاپن صدر جدول را از دست داده و یک رده سقوط کرد، به خاطر باخت مقابل ژاپن یک رده دیگر سقوط کرد و در جایگاه سوم قرار گرفت.

رده بندی تیم ها در گروه های اول و دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا وانتخابی جهان به شرح زیر است:

گروه A

۱- چین (۴ بازی، ۴ برد، بدون باخت، ۸ امتیاز)

۲- چین تایپه (۴ بازی، ۳ برد، یک باخت، ۷ امتیاز)

۳- هند (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۴- فیلیپین (۴ بازی، یک برد، ۳ باخت، ۵ امتیاز)

۵- تایلند (۴ بازی، یک برد، ۳ باخت، ۵ امتیاز)

۶- عراق (۴ بازی، یک برد، ۳ باخت، ۵ امتیاز)

گروه B

۱- لبنان (۴ بازی، ۴ برد، بدون باخت، ۸ امتیاز)

۲- کره جنوبی (۴ بازی، ۳ برد، یک باخت، ۷ امتیاز)

۳- ایران (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۴- ژاپن (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۵- قزاقستان (۴ بازی، یک برد، ۳ باخت، ۵ امتیاز)

۶- اندونزی (۴ بازی، بدون برد، ۴ باخت، ۴ امتیاز)

بیست و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای روز پایانی مرحله مقدماتی در تهران پیگیری می شود. در این روز از رقابت ها تیم ایران به مصاف لبنان صدرنشین می رود.

برنامه کامل دیدارهای امروز به شرح زیر است:

چهارشنبه ششم مردادماه

گروه A

* چین – تایلند (ساعت ۱۲)

* چین تایپه – عراق (ساعت ۱۶)

* فیلیپین – هند (ساعت ۲۰)

گروه B

* ژاپن – قزاقستان (ساعت ۱۰)

* کره جنوبی- اندونزی (ساعت ۱۴)

* ایران – لبنان (ساعت ۱۸)

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان چهار تیم هر گروه به صورت ضربدری با تیم های گروه مقابل دیدار خواهد کرد.

بیست و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال جوانان آسیا ۱۰ مردادماه با معرفی سه تیم برتر و جهانی این دوره رقابت ها به پایان می رسد. چین مدافع عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها است.