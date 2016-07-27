به گزارش خبرگزاری مهر، گوشی جدید هوشمند «بلک بری» Dtek۵۰ نام دارد که دارای سیستم امنیتی ارتقاء یافته است و با توجه به سخت افزار ویژه به کار رفته در آن، عنوان امنیتی ترین گوشی جهان را یدک می کشد.

این گوشی جدید که نوعی محصول میان رده ای محسوب می شود، دومین گوشی آندروید شرکت «بلک بری» و دارای صفحه لمسی است و مانند نمونه های فعلی تلفن های «بلک بری» از صفحه کلید فیزیکی برخوردار نیست.

طراحی گوشی Dtek۵۰ شبیه به مدل تلفن همراه Idol ۴S شرکت آلکاتل است.

به گفته مسئولین شرکت «بلک بری» سخت افزار داخلی این گوشی، منحصر به فرد است و از هک شدن گوشی جلوگیری می کند.

گوشی Dtek۵۰ قرار است از هشتم ماه آینده میلادی با قیمت تقریبا ۳۰۰ دلار به فروش رسد.

این گوشی همراه هوشمند دارای صفحه نمایش ۵.۲ اینچی با وضوح تصویر فول ‌اچ‌دی، دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی است.

از مشخصات دیگر آن پردازنده‌ اسنپدراگون ۶۱۷، ۳ گیگابایت حافظه‌ رم، ۱۶ گیگابایت حافظه‌ داخلی با قابلیت ارتقا، باتری ۲۶۱۰ میلی‌آمپرساعتی و اندروید ۶ مارشمالو است.