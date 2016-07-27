حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان طبق سنوات گذشته برنامه های ویژه را به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) در دستور کاری خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه این ایام یکی از مهمترین فرصت ها برای ترویج فرهنگ غنی اسلام در بین امت اسلامی است، ادامه داد: فرهنگ اسلامی برگیرنده خوبی ها است و باید در بین امت جهان اسلام به خوبی ترویج و تبیین شود .

خسروی تاکیدکرد: جلسه هماهنگی بین هیئات مذهبی و مساجدی که مزین به نام امام جعفر صادق(ع) هستند انجام شده و برنامه های محوری با حضور طلاب و روحانیون برگزار می شود.

وی گفت: همزمان با روز شهادت امام جعفر صادق(ع)دسته عزاداری از مقابل مسجد سید تا مقابل امامزاده سید ابراهیم (ع) با محوریت حوزه علمیه امام صادق برگزار می شود و در پایان این مراسم سخنرانی هم ایراد خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان یاد آورشد: همچنین برنامه عزاداری با محوریت هیئت مکتب الزهرا با حضور خادمین امام رضا (ع) اجرا می شود.

خسروی افزود: در این راستا برای مساجد و هیاتی که به نام مبارک حضرت امام جعفر صادق (ع)مزین هستند برنامه های شاخص تعریف شده است و در دو منطقه اراضی پایین کوه و بی سیم برنامه برگزار می شود.

خسروی از اعزام ۵۰ مبلغ و مبلغه به مناطق شهری و روستایی و کانون های جمعیتی در شهرستان زنجان خبر داد و گفت: این مبلغین به تبیین فرهنگ اسلامی و تشییع وتحکیم مبانی فکری امام جعفرصادق (ع) می پردازند.

وی از توزیع اقلام فرهنگی به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع)در سطح شهرستان زنجان در بین هیئت های مذهبی خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از برگزاری گفتمان های دینی در ایام شهادت امام جعفر صادق در کانون های جمعیتی و مساجد خبر دادو گفت: در این روز پنج گفتمان در پنج نقطه شهر زنجان برگزار می شود.