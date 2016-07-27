به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اسفنانی گفت: دولت از چندی پیش به خاطر محدودیت های مالی با بازنشستگی پیش از موعد در برخی مشاغل مخالفت کرد اما از نظر قانونی امکان مخالفت با بازنشستگی در زمان موعد وجود ندارد.

وی در مورد اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده به خاطر کمبود نیرو جایی که نیرو ندارد، می‌تواند حتی افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، را همچنان فعال نگه دارد افزود: این کار تنها با توافق با پرستار یا قرداد جدید امکانپذیر است و اجباری در آن نیست.

اسفنانی با بیان اینکه از نظر حقوقی امکان ندارد کسانی را که تابع مقرارت استخدامی کشور هستند مجبور به کار بیشتر کرد یا با بازنشستگی قانونی آنها مخالفت کرد ادامه داد: تغییر قوانین بازنشستگی نیاز به مجوز مجلس دارد و وزارت بهداشت نمی تواند این کار را تنها به خاطر کمبود نیروی پرستاری انجام دهد.

این حقوقدان تاکید کرد: اجرا نشدن قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران شاید ناشی از کمبود پرستار به نظر ‌آید اما در واقع بسیاری از پرستاران بنا به دلایل مختلف اصلا وارد این حیطه شغلی نمی‌شوند و بنابراین کمبود پرستار مطرح می‌شود، در حالی‌ که محیط بالینی نامناسب، پرداخت حقوق ناعادلانه منجر به تقاضای خروج از کشور تعدادی از پرستاران و یا پرداختن به امور دیگر، علت کمبود پرستار است.

وی گفت: بهتر است به جای این اقدام، وزارت بهداشت سیاست های تشویقی برای جذب نیروی پرستاری داشته باشد چون در برخی استانها اطلاع دارم فارغ التحصیلان این رشته در مشاغل دیگر کار می کنند و این جای تاسف دارد.

اسفنانی با بیان اینکه پرستاران از اضافه کار اجباری گلایه دارند، افزود: نیاز به پرستار در برخی بیمارستان‌ها به گونه‌ای است که حتی اگر پرستار مایل به انجام اضافه کاری هم نباشند مجبور به انجام آن است اما باید به فکر این نیز باشیم که مدت زمان حضور یک پرستار در محیط کار به نحوی تعیین شود که بیشترین کارایی وجود داشته باشد .