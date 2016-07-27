به گزارش خبرنگار مهر، روز ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ بود که تیم تاسیسات دریایی به عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر رسید و بعد از آن این مسابقات تعطیل شد تا در نهایت بعد از کش و قوس فراوان و تصمیم گیری‌های خلق الساعه، زمان آغاز دور جدید لیگ برتر روز هفتم مردادماه ۱۳۹۵ تعیین شود.

طبق تصمیم اولیه مسئولان سازمان لیگ فوتسال قرار بود مسابقات در اردیبهشت و خردادماه آغاز شود ولی با اختلاف نظری که در هیات رئیسه سازمان لیگ وجود داشت و همچنین تغییر تاریخ مسابقات جام باشگاه‌های جهان، تاریخ شروع لیگ بارها دستخوش تغییر شد.

بر خلاف سالهای گذشته، بی نظمی و بی برنامگی در شروع لیگ برتر از همین ابتدا و پیش از شروع مسابقات خودش را نشان داده است. زمان تحویل مدارک باشگاه‌ها هر روز و به مدت یک هفته تمدید شده و امتیاز دو تیم شهید منصوری و میثاق تهران به ترتیب به دانشگاه آزاد و طرح و توسعه قزوین واگذار شده است.

همین انتقال امتیاز در دقیقه نود باعث شد تا تیم‌های جدید لیگ برتر نتوانند آماده حضور در مسابقات باشند و هیات رئیسه سازمان لیگ بازهم در تصمیمی عجیب، دو مسابقه ابتدایی این تیم‌ها را لغو کرد.

در هر صورت مسابقات لیگ در حالی از فردا استارت می‌خورد که تیم‌های گیتی پسند، دبیری تبریز، تاسیسات دریایی، شهروند ساری، فرش آرا و یاسین پیشرو قم نسبت به سایر تیم‌ها کارشان را زودتر آغاز کرده و می‌توانند مدعیان اصلی برای قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول باشند.

برنامه هفته اول مسابقات لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

پنجشنبه هفتم مرداد؛ ساعت۱۸

* دبیری تبریز - مس سونگون ورزقان

* شهروند ساری - ملی حفاری اهواز

* یاسین قم - فرش آرا مشهد

* مقاومت البرز - گیتی پسند اصفهان

* طرح و توسعه الوند - آذرخش(به تعویق افتاد)

* شهرداری ساوه - دانشگاه آزاد (به تعویق افتاد)

جمعه هشتم مردادماه؛ ساعت۱۸

* لبنیات ارژن شیراز – تاسیسات دریایی تهران