نانوذرات ضد میکروب برای مهار باکتری ها تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، امروزه استفاده از نانوذرات فلزی به دلیل خواص منحصربه‌فردشان در حوزه‌های مختلف علم کاربرد فراوان یافته است. پتانسیل کاربردی بالای نانوذرات نقره در بخش‌های مختلف، این نانوذره را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نانوذرات تجاری مطرح کرده است.

در حال حاضر نانوذرات نقره کاربردهای فراوانی در صنعت و پزشکی دارند. عکس‌برداری، تصفیه‌ آب و هوا، مواد آرایشی بهداشتی و نساجی کاربردهای عمده‌ این نانوذرات هستند.

تاکنون روش‌های گوناگونی برای سنتز نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفته است. اخیراً سنتز بیولوژیک این نانوذرات با بهره‌گیری از سیستم‌های زیستی از قبیل باکتری‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها و گیاهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر سید یوسف ابراهیمی پور، مجری طرح ضمن معرفی گیاه مامیران گفت: گیاه مامیران یکی از گیاهانی است که در گذشته بسیار مورد توجه بوده است. کیمیاگران قرون وسطی تلاش می‌کرده‌اند با استفاده از شیرابه‌ی طلایی‌رنگ آن، سایر فلزات را به طلا تبدیل کنند.

وی افزود: از زمانی که تأثیر این گیاه بر درمان انواع مختلف سرطان به اثبات رسیده، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است؛ بر این اساس در این کار تحقیقاتی، از ریشه‌ این گیاه به‌منظور سنتز نانوذرات نقره/نقره کلرید استفاده شده و در ادامه خاصیت ضدمیکروبی این نانوذرات مورد بررسی قرار گفته است.

به گفته‌ محقق این طرح، بدون استفاده از مواد شیمیایی گران‌قیمت و خطرناک، نانوذرات ضدمیکروب نقره با سرعت و بازدهی بالایی سنتز شده است؛ به‌علاوه با استفاده از این روش ساده می‌توان به نانوذرات ریزتر باکیفیت‌تری دست‌ یافت.

ابراهیمی پور در خصوص روند انجام این طرح افزود: در ابتدا نانوذرات نقره/نقره کلرید به روش بیولوژیکی و با استفاده از عصاره‌ ریشه‌ی گیاه مامیران، از نمک نقره نیترات تهیه شد؛ در ادامه نانوذرات سنتز شده با روش‌های مختلف فیزیکو-شیمیایی شامل طیف الکترونی، پراش اشعه‌ ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند که اندازه‌ متوسط نانوذرات ۱۵ نانومتر بود.

وی با بیان اینکه این طرح در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است، ادامه داد: در نهایت به بررسی خواص ضد میکروبی این نانوذرات بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی پرداخته شد که نتایج حاکی از پتانسیل بالای این مواد در کشندگی این دسته از باکتری‌ها بود.

این تحقیقات حاصل تلاش‌های دکتر یوسف ابراهیمی پور، دکتر شهرام پور سیدی و دکتر سعید اسماعیلی ماهانی- اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان- و حسین عالیشاه- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است. نتایج این کار در مجله‌ Journal of Cluster Science (جلد ۲۷، شماره‌ ۲، سال ۲۰۱۶، صفحات ۴۲۱ تا ۴۲۹) به چاپ رسیده است.