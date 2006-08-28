دكتر نصر اصفهاني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره به اينكه تنها 20 كشور در دنيا توانسته اند گوسفند شبيه سازي شده توليد كنند و ايران اولين كشور خاورميانه در دستيابي به اين تكنولوژي است، گفت: چندي پيش در هند زايمان اولين بز شبيه سازي شده را مستقيما از تلويزيون پخش كردند ولي جنين ناهنجار بود و بلافاصله مرد ولي گوسفند شبيه سازي شده در موسسه رويان اصفهان هيچ ناهنجاري خاصي را نشان نداد و تنها نارسائي ريوي داشت.
وي با اشاره به اينكه احتمال زنده ماندن گوسفندهاي شبيه سازي شده بين 3 تا 5 درصد است گفت: اين گوسفند اولين گوسفندي بود كه شبيه سازي كرديم و به دنيا هم آمد و اين مسئله موفقيت بزرگي قلمداد مي شود.
اين متخصص جنين شناسي گفت: 3 گوسفند باردار ديگر نيز در پژوهشكده رويان وجود دارند كه به زودي گوسفندان شبيه سازي شده به دنيا مي آيند اما براي كاهش حساسيت ها و فشارها بر روي پژوهشگران اجازه دهيد زمان دقيق آن را اعلام نكنيم.
رئيس پژوهشكده رويان اصفهان در گفتگو با مهر :
3 گوسفند شبيه سازي شده به زودي در ايران به دنيا مي آيند / بز شبيه سازي هندي ها بلافاصله پس از تولد از بين رفت
3 گوسفند باردار در پژوهشكده رويان وجود دارند كه به زودي گوسفندان شبيه سازي شده به دنيا مي آيند. اگر اين گوسفندان شبيه سازي شده كه كاملا شبيه مادرشان هستند به دنيا بيايند پژوهشگران جوان ايراني گام بزرگي در شبيه سازي برداشته اند.
دكتر نصر اصفهاني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره به اينكه تنها 20 كشور در دنيا توانسته اند گوسفند شبيه سازي شده توليد كنند و ايران اولين كشور خاورميانه در دستيابي به اين تكنولوژي است، گفت: چندي پيش در هند زايمان اولين بز شبيه سازي شده را مستقيما از تلويزيون پخش كردند ولي جنين ناهنجار بود و بلافاصله مرد ولي گوسفند شبيه سازي شده در موسسه رويان اصفهان هيچ ناهنجاري خاصي را نشان نداد و تنها نارسائي ريوي داشت.
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