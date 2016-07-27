به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی، پس از تأسیس دوره‌های داستان‌نویسی «آل‌جلال» در حاشیه نهمین جایزه جلال آل‌احمد در آذر ۱۳۹۴ و جذب ده‌ها هنرجوی جوان از سراسر کشور، استعدادهای ناب این حوزه از سوی استادان کلاس‌ها و کارگاه‌های دوره به معاونت داستان بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی شدند تا ارتباط آن‌ها و اساتید داستان‌نویسی حفظ شود.

بر اساس این گزارش، بعد از آن که هنرجویان دوره «آل‌جلال»، آثار و داستان‌های خود را به صورت مداوم برای معاونت داستان بنیاد ارسال کردند، حدود ۷۰ نفر از آنان برای ادامه آموزش در کارگاه مجازی و غیرحضوری فراخوانده شدند.

این هنرجویان که حاصل استعدادیابی بنیاد به شمار می‌روند، عموماً از داستان‌نویسان جوان شهرستانی هستند که چند تن از نویسندگان افغانستان، آنان را در کارگاه مجازی داوود غفارزادگان همراهی می‌کنند.

فعالیت در کارگاه مجازی داستان‌نویسی «آل‌جلال» با ارسال داستان‌ کوتاه به استاد کارگاه شروع می‌شود و این آثار پس از نقد و بررسی توسط غفارزادگان، در گروه عمومی مورد نقد اعضاء قرار می‌گیرد.

بنابر اعلام معاونت داستان بنیاد شعر و ادبیات داستانی، مدت فعالیت کارگاه مجازی داستان‌نویسی داوود غفارزادگان، ۵ ماه است و اعضای این کارگاه، پس از ارتباط و گفت‌وگو با استاد و اعضا و اصلاح و بازنویسی آثارشان، در پایان دوره کارگاهی به صورت حضوری با غفارزادگان چهره به چهره خواهند شد.

بنیاد شعر و ادبیات داستانی، همچنین در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگاه‌ مجازی «رمان‌نویسی» است که اعضای آن نیز از دوره‌های آموزشی «آل‌جلال» انتخاب خواهند شد.

یادآور می‌شود، این بنیاد تاکنون سه دوره داستان‌نویسی «آل‌جلال» در آذر ۹۴ (برای هنرجویان سراسر کشور، همزمان با اختتامیه جایزه جلال آل‌احمد در تهران) اسفند ۹۴ (برای هنرجویان جنوب غرب کشور در اندیمشک) و اردیبهشت ۹۵ (ویژه هنرجویان سراسر کشور، همزمان با نمایشگاه کتاب در تهران) برگزار کرده است.