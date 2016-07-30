به گزارش خبرنگار مهر، آخرین خبرها حکایت از آن دارد که محسن کریمی بازی استقلال خوزستان با استقلال تهران را از دست داده است. مصدومیت این جوان قبراق اولین اتفاق بدی بود که برای استقلال در لیگ شانزدهم رخ داد. هر چند وریا غفوری هم در این دیدار مصدوم شده بود.

دیدار اول استقلال مقابل نفت تهران نشان داد آنچه یک ماه قبل در خبرگزاری مهر به نگارش درآمد می تواند برای این تیم گران تمام شود. یک ماه قبل برای استقلال نوشتیم روند خریدهای این تیم یک نگرانی خاص باقی می گذارد و آن عقبه مصدوم بسیاری از بازیکنان جدید این تیم است تا جاییکه هم غفوری، هم بختیار رحمانی، هم آرش افشین، هم کاوه رضایی، هم سید حسین حسینی و حتی فرشید باقری همگی طی سال گذشته یا سال قبل تر از آن مصدومیت های شدیدی را پشت سر گذاشته اند.

در دیدار اول استقلال دو مصدوم و دو تعویض اجباری روی دست استقلال باقی ماند تا بدنساز، پزشکان و خود منصوریان در این زمینه هوشیار تر عمل کنند.

اگر با بدنسازی و مراقبت های پزشکی بتوان مصدومیت ها را کنترل کرد که هیچ اما اگر نتوان این موج مصدوم ها را مهار کرد استقلال روزهای سختی در آینده خواهد داشت.