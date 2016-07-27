فضای فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد امیدبخش است

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی پیش ازظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران افزود: حوزه هنری استان شاید تنها دستگاهی باشد که هنوز فضای ملکی ندارد و در ساختمان استیجاری مستقر است و کمترین اعتبارات را نیز در بین دستگاههای استان دارد اما این باعث نشده که کارش را تعطیل کند بلکه با تمام توان در راستای تحقق اهداف خود تلاش می کند.

وی بیان کرد: معتقدیم که آنچه موجب تحول و تغییر مثبت در هر سیستم و جامعه ای می شود خلاقیت، ایده و تفکر مثبت است و ابزار و امکانات اگرچه کمک کننده و پیش برنده هستند اما همه ماجرا نیستند و اصل نیروی انسانی کارآمد و متعهد است.

انفعال در حوزه فرهنگ برخلاف روحیه انقلابی است

سرپرست حوزه هنری استان گفت: این نهاد در جهت رسالتهای خود که همانا ترویج و توسعه هنر انقلاب در راستای تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی است منتظر اعتبار یا امکانات نمی ماند و به تکلیف خود عمل می کند.

اسلامی افزود: ظرفیتهای زیادی در استان وجود دارد که با استفاده از آنها می توان جای خالی کمبودها را پر کرد و اجازه نداد فضای انفعال، رخوت و رکود بر حوزه فرهنگ و هنر استان مستولی شود.

وی تصریح کرد: در زمانی که تهاجم فرهنگی از زمین و آسمان، فرهنگ و ارزشهای جامعه را نشانه گرفته، انفعال در حوزه فرهنگ، غیرقابل قبول و برخلاف روحیه انقلابی است.

حوزه فرهنگ باید نشاط اجتماعی را رونق بخشد

اسلامی روزمرگی و بی انگیزگی را آفتی برای حوزه فرهنگ دانست و تاکید کرد: حوزه فرهنگ نه تنها باید خود دچار بی انگیزگی و رکود نشود بلکه باید فضای اجتماعی را از رخوت خارج کرده و نشاط اجتماعی را رونق بخشد.

وی با بیان اینکه حوزه هنری تلاش کرده است که با شناسایی توانمندی ها و ظرفیتهای موجود، مسیر تحقق و رسیدن به اهداف خود را هموار کند، تصریح کرد: همگرایی و تعامل بین دستگاهها با شناسایی اهداف مشترک، یکی ظرفیتهایی است که مورد توجه حوزه هنری است.

سرپرست حوزه هنری استان افزود: در این راستا تفاهم نامه های همکاری با برخی دستگاهها از جمله بهزیستی، کنگره شهدای استان، آب و فاضلاب شهری، هلال احمر و .. در راستای توسعه فعالیت هیا فرهنگی منعقد شده و یا در حال انعقاد است.

مقابله با آسیبهای اجتماعی ضروری است

اسلامی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مقابله با رشد آن را یکی از مهمترین رویکردهای حوزه هنری عنوان کرد و گفت: در این راستا این مرکز با سازمان بهزیستی استان برنامه های اجرایی و تولیدی مشترکی را کلید زده اند.

وی به برگزاری ورک شاپ نقاشی و کمپین «خودکشی ممنوع» در یاسوج اشاره کرد و اظهار داشت: این برنامه که با استقبال زیاد مخاطبان مواجه شد با هدف ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به این معضل برگزار شد.

اسلامی اظهار کرد: اجرای نمایش خیابانی «دریاناز» از دیگر برنامه های مشترک بود که این نمایش با موضوع اعتیاد و کودکان خیابانی ۱۰بار در اماکن شلوغ و پارکهای شهرهای یاسوج و گچساران اجرا شد.

وی یادآور شد: به زودی ۱۰ نمایش خیابانی دیگر نیز با موضوع آسیب های اجتماعی در شهرهای مختلف استان اجرا می شوند.

وی تولید فیلم کوتاه با موضوع های اخلاقی، اجتماعی و شعار سال را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد و گفت: این فیلمها با هدف محتواسازی برای شبکه های اجتماعی تولید و در این شبکه ها عرضه می شوند.

اسلامی بیان کرد: تا کنون سه فیلم کوتاه شامل دو فیلم داستانی و یک انیمیشن، یک کلیپ با موضوع شهدای مدافع حرم تهیه شده و شش فیلم کوتاه دیگر در دست تولید است.

وی افزود: یک فیلم مستند از آیین و مناسک عزاداری عاشوراو تاسوعا در استان نیز تولید شده که به زودی همه این آثار رونمایی و عرضه خواهند شد.

اسلامی یادآور شد: در حوزه کتاب نیز سه مجموعه شعر و داستان گردآوری شده و در مرحله صفحه آرایی است، دو کتاب با موضوع ادبیات پایداری در نوبت چاپ هستند و سه اثر با موضوع خاطرات رزمندگان استان در حال گردآوری است.

وی افزود: یک مجموعه کاریکاتور و یک مجموعه عکس نیز در دست گردآوری است که پس از تدوین و کسب مجوز به چاپ خواهند رسید.