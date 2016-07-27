به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی گروه طالبان با انتشار تصویری از هواپیمای بدون سرنشین گفت: گروه طالبان یک هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی را در ولایت «قندوز» سرنگون کرده است.

وی در ادامه افزود: این هواپیمای بدون سرنشین در تاریخ نهم ژوئیه در شهر «میوند» ولایت قندهار سرنگون شده و لاشه آن نزد افراد این گروه قرار دارد.

هرچند هنوز درستی این ادعا مشخص نیست و مقامات امنیتی افغانستان نیز در این مورد چیزی نگفته‌اند، اما تصویر آن به هواپیماهای نوع «اسکن ایگل» شبیه است که به تازگی به نیروهای افغانستان تحویل داده شده است.

این در حالی است که انتظار می‌رود حدود ۷۰ هواپیمای بدون سرنشین به ارزش ۷۰ میلیون دلار از نوع «اسکن ایگل» در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گیرد.

وزارت دفاع افغانستان در اواخر نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد: ۶۵ هواپیمای بدون سرنشین «اسکن ایگل» با تجهیزات، پشتیبانی خدمات به نیروهای امنیتی افغانستان داده می شود.

از سویی دولت افغانستان از جامعه جهانی و کشورهای حامی، انتظار همکاری های هوایی بیشتر در بخش‌های دفاعی، نظامی و تجسسی را دارد.