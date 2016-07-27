۴۳درصد زندانیان غیرعمد، ورودی سال ۹۵ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی افزود: هرچند تعداد۱۲ هزار و ۷۰۰ نفری بدهکاران دیه و محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری از نیمه خرداد ماه سالجاری تا به امروز به عدد ۹۹۵۳ نفر کاهش یافته اما حضور ناخواسته همین جمعیت چند هزار نفری در ندامتگاههای کشور یک معضل بزرگ ملی است.
وی تنها یک درصد محکومان غیرعمد را مرتبط به ورودیهای سال ۹۰ و پیش از آن اعلام کرد و گفت: ابقای این مددجویان در حبس و اطاله رسیدگی به فرآیند آزادی آنها بیشتر به دلیل تعدد جرایم عمد و غیرعمد در پرونده این افراد باز میگردد.
وی ادامه داد: ستاددیه طبق اساسنامه مدون خود تا پایان مدت حبس کیفری محبوسان، حق ورود به پرونده هیچ زندانی ولو بیبضاعت را ندارد، چرا که رسالت این مجموعه حمایتی تنها معطوف به آزادی آبرومندان دربندی میباشد که با دریافت تسهیلات ستاددیه زمینه استخلاص آنها از زندان حتمی است.
مدیرعامل ستاددیه کشور اظهار کرد: از پنجم فروردین تا ابتدای تیر ماه سالجاری تعداد چهار هزار و ۲۹۶ نفر با حکم قضات محکام قضایی وارد زندانهای کشور شدهاند که این عدد ۴۳ درصد آمار کل زندانیان غیرعمد میباشد.
وی، در تفکیک موعد ورود به زندان محکومان غیرعمد گفت: در حال حاضر ۳۹ درصد موجودی زندانیان جرایم غیرعمد ما که رقم عددی آنها قریب به ۳۸۰۰ نفر میشود را ورودیهای سال گذشته تشکیل داده و به طور دقیق ۱۷ درصد از حاضرین به خواب موجود را هم ورودی سالهای ۹۱ تا ۹۳ شامل میشوند.
نظر شما