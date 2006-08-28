به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، 195 اقتصاددان شركت‌كننده در نظرسنجي انجمن ملي اقتصاد و تجارت آمريكا تروريسم را بزرگترين خطر پيش‌روي بزرگترين اقتصاد جهان عنوان كرده‌اند و افزايش بهاي انرژي و رشد تورم ديگر مخاطرات اقتصاد آمريكا اعلام شده‌اند.

اكثر اقتصاددان‌ها (حدود 71 درصد) گفته‌اند كه سياست بانك مركزي آمريكا در توقف روند دو ساله افزايش نرخ بهره‌ درست بوده است. اقتصاددان‌ها معتقدند كه رسيدن بهاي نفت به 100 دلار اقتصاد آمريكا را دچار ركود خواهد ساخت، اما شدت آن بسيار زياد نخواهد بود.

اين نظرسنجي همچنين اعلام كرده است كه طي دهه آينده جايگزيني براي نفت وجود نخواهد داشت. برخي تحليل‌گران انرژي معتقدند اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران موجب بالاتر رفتن بهاي نفت از 100 دلار خواهد شد.

بر اساس نظرسنجي انجمن ملي اقتصاد و تجارت آمريكا، 34 درصد اقتصاددان‌هاي آمريكايي معتقدند تروريسم بزرگترين مخاطره اقتصاد آمريكا در كوتاه مدت است و 29 درصد نيز افزايش بهاي انرژي را خطر بزرگ اقتصاد اين كشور اعلام كرده‌اند.