به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورزشکاران اعزامی به مسابقات المپیک در چند سال گذشته تلاش های بسیاری برای حضور در این مسابقات داشتند از این رو امیدوارم با دعای مردم موجب افتخارآفرینی ایرانی اسلامی شوند.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کرد در کاروان المپیک کشورمان، داوران شایسته ایرانی نیز برای قضاوت در میادین بین المللی حضور خواهند داشت، تاکید کرد: داوران به عنوان بخشی از جامعه ورزشی با قضاوت های خوب خود توانسته اند جهت قضاوت در مسابقات المپیک حضور داشته باشند که نشان از دستیابی به وفقیت در این عرصه است.

سید فرید موسوی رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه حضورآقای لاریجانی و نمایندگان مجلس در محل تمرین ورزشکاران نشان از توجه مسئولان به این عرصه است، در گفتگو با خانه ملت یادآور شد: نمایندگان مجلس دهم از زمان آغاز به کار خود تلاش کردند با برگزاری جلسات مختلف با حضور وزیر ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و ... شرایط اردو و اعزام ورزشکاران به مسابقات المپیک را بررسی کنند تا در صورت نیاز در کنار مسئولان به جامعه ورزشی کمک کند.