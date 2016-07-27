مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشفیات البسه تاناکورا در استان طی چهار ماه سالجاری اشاره کردو افزود: طی سه ماه نخست سال جاری کشفیات لباس تاناکورا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی اظهار کرد: بزرگترین محموله البسه تاناکورا در شهرستان ابهر با وزن دو هزار و ۳۰۰کیلوگرم کشف شد که این کشف درطول چندسال بی سابقه بود است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری چهار مورد محموله البسه تاناکورا کشف شده است، افزود: حکم امحای این محموله ها صادر شده است.

ممیزی از قاچاق ۶مورد پرونده تلفن همراه در سال ۹۵خبر دادو گفت: پنج مورد از این پرونده ها در بخش مباشرت قاچاق کالا و یک مورد در بخش حمل و نقل قاچاق کالا مختومه شده و حکم به نفع دولت صادر شده است.

ممیزی خاطر نشان کرد: چهار هزارو ۳۶۹سوپ پوشاک به علاوه ۴۹۶متر پارچه به ارزش ۵۳۶میلیون ریال از یک دستگاه اتوبوس در ایجرود که مقصد آن به شهرستان زنجان بود کشف و ضبط شد و قاچاق بودن محموله محرز بود.

وی اعلام کرد: طبق رأی صادره عامل قاچاق علاوه بر ضبط کالای قاچاق به نفع دولت به پرداخت ۵۳۷میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و متهم به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده در شعب تجدید نظر سازمان مورد بررسی قرار گرفت که رأی صادره عینا تأیید و اجرا شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تاکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

ممیزی رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود را از جمله وظایف این اداره عنوان کرد.