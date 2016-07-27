به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه قریب به ۵۰۰ شاعر در خراسان جنوبی وجود دارند، افزود: پیش بینی می شود از سال آینده جشنواره «جوانه های شعر رضوی» در استان برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی، اظهار کرد: تاکنون ۲۷۱ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۱۴۹ اثر در بخش نقاشی خط و ۱۲۲ اثر نیز در بخش حروف نگاری رضوی بوده است.

محبی تعداد شرکت کنندگان این مرحله از جشنواره را ۹۹ نفر عنوان کرد و گفت: خراسان جنوبی با تعداد ۲۴ شرکت کننده بالاترین رتبه شرکتت کنده ها را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ۲۳ استان کشور در این جشنواره شرکت کرده اند، اظهار کرد: آثار ارسالی این استان ها توسط آقایان صداقت جباری، مسعود نجاتی و احمد آریامنش داوری شده است.

محبی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی، بیان کرد: این مراسم ۱۸ مرداد ماه جاری، ساعت ۱۸ در بیرجند برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه آثار برتر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین نمایشگاه آثار برتر این جشنواره ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه هیجدهم مردادماه جاری در نگارخانه بهمن افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه ۴۱ اثر برتر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد، افزود: از این تعداد ۲۱ اثر در بخش نقاشی خط و ۲۰ اثر نیز در زمینه حروف نگاری رضوی است.

محبی ادامه داد: بعد از پایان یافتن مراسمات جشنواره در ۳۱ استان کشور، آثار برتر هر استان در باب الجواد حرم مطهر رضوی به نمایش گذاشته خواهد شد.

افزایش ۱۰۰ درصدی نفرات برتر جشنواره

وی از افزایش 100 درصدی جوایز برتر هر بخش در سال جاری خبر داد و گفت: در رشته نقاشی‌خط به نفر اول تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون ریال وجه نقد، نفر دوم تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال وجه نقد، نفر سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال وجه نقد و نفر چهارم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۲ میلیون ریال و نفر پنجم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد اهدا خواهد شد.

محبی ادامه داد: همچنین در رشته حروف‌نگاری به نفر اول تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال وجه نقد، نفر دوم تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۷ میلیون ریال وجه نقد، نفر سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۳ میلیون ریال وجه نقد و نفر چهارم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال و نفر پنجم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۸ میلیون ریال وجه نقد اهدا می‌شود.