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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

اختصاصی مهر؛

تغییر جدید در شیوه ثبت‌سفارش ۳ ردیف تعرفه‌ای

تغییر جدید در شیوه ثبت‌سفارش ۳ ردیف تعرفه‌ای

دولت به تازگی تصمیم گرفته تا ثبت‌سفارش پیش‌فاکتورهایی که کالاهای آنها در فصول ۲۶،۴۷ و ۴۵ کتاب تعرفه قرار دارند، در سامانه جامع تجارت صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات جدیدی را در شیوه ثبت سفارش ۳ ردیف تعرفه‌ای انجام داده که بر این اساس، ثبت سفارش فاکتورهایی که کالاهای آنها منحصرا در فصول ۲۶، ۴۵ و ۴۷ کتاب تعرفه قرار دارند، از تاریخ پنجم مردادماه جاری، در سامانه جامع تجارت به ثبت رسند. متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:

به اطلاع می رساند در راستای تسهیل فرآیندهای تجاری و بهبود عملکرد آنها، ثبت سفارش پیش فاکتورهایی که کالاهای آنها منحصرا در فصول ۲۶، ۴۵ و ۴۷ کتاب تعرفه قرار دارند، از تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ در سامانه جامع تجارت به آدرس https://www.ntsw.ir انجام می گردد.

لازم به توضیح است که برای این کار متقاضیان ابتدا باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام نمایند. -- شماره مرکز تماس این سامانه (جهت راهنمایی و رفع مشکلات) : ۲۲۲۲۲۸۱۱-۰۲۱ داخلی ۶۷۱ و ۶۸۱ --* فصل ۲۶ : سنگ فلز، جوش و خاکستر --* فصل ۴۵ : چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آن --* فصل ۴۷ : خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات) -- *متقاضیانی که در یک پیش فاکتور علاوه بر فصول ذکر شده، کالایی در سایر فصول نیز دارند جهت ثبت سفارش همچنان از سامانه ثبتارش استفاده نمایند.

کد مطلب 3725110

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