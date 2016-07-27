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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

روز گذشته رخ داد؛

کشف جسد مرد جوان در ارتفاعات بام خرم‌آباد

کشف جسد مرد جوان در ارتفاعات بام خرم‌آباد

خرم آباد- جسد یک مرد جوان در ارتفاعات بام خرم آباد توسط کوهنوردان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سه شنبه طی تماس تلفنی عوامل انتظامی کلانتری ۱۴ شهرستان خرم آباد با مرکز کنترل و فرماندهی ۱۲۵ سازمان آتش نشانی خبر کشف جسد فردی اعلام شد که توسط تعدادی کوهنورد غیر بومی در ارتفاعات بام لرستان مشاهده شده بود.

به دنبال این اطلاع رسانی بلافاصله یگان امداد و نجات کوهستان سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد به محل اعزام شد.

طبق بررسیهای اولیه مشخص شد جنازه متعلق به مرد جوان حدود ۲۵ ساله ای بوده که هویت وی نامعلوم است.

امدادگران جسد مرد جوان مورد نظر را پس از بررسیهای اولیه به دامنه کوه انتقال داده و تحویل عوامل آرامستان شهرداری دادند.

علت حادثه و هویت فرد مذکور توسط عوامل انتظامی در دست بررسی است.

کد مطلب 3725138

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