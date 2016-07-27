به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی، حسین دشتی چهارشنبه اظهار داشت: میز خدمت حقوقی در راستای کمک به توانمندسازی مددجویان در امور حقوقی و ارتقای سطح آگاهی آنان ایجاد شده و مشکلات حقوقی، عدم توانائی برای احقاق حق و پایمال شدن حقوق مددجویان تحت حمایت از دلایل تشکیل آن است و وکلا و حقوقدانان نیکوکار با حضور در این نهاد خدمات مشاوره حقوقی به مددجویان ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه ۲۲۱ وکیل نیکوکار استان به مددجویان تحت حمایت این نهاد مشاوره حقوقی رایگان ارائه می دهند، خاطر نشان کرد: در سه ماهه نخست امسال از ۱۴۷ پرونده حقوقی ۸۸ پرونده به صورت مشاوره حقوقی بوده و بقیه در محاکم قضایی تشکیل پرونده شده و در حال رسیدگی است.

دشتی در ادامه خاطر نشان شد: طی سال ۹۴ برای ۱۰۰ مددجو توسط وکلای نیکوکار مشاوره رایگان حقوقی صورت گرفته و دفاتر معاضدت حقوقی از اواخر سال ۹۳ در ۲۱ شهرستان و ۵۰ مراکز نیکوکاری آذربایجان شرقی ایجاد شده و وکلای نیکوکار مشاوره و خدمات حقوقی رایگان به مددجویان تحت حمایت ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه مددجویان نیازمند به حمایت حقوقی توسط کمیته امداد و با نامه کتبی به کانون وکلا معرفی می شوند، تصریح کرد: ارائه مشاوره حقوقی و وکیل معاضدتی رایگان در موضوعات حقوقی، جزائی و خانواده در طول هفته به غیر از ایام تعطیل در کانون وکلای استان صورت می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: طرح غربالگری مشکلات حقوقی مددجویان تحت حمایت این نهاد در شهریور سال ۹۳ خاتمه یافته و سال گذشته نیز ۴۵۸ پرونده حقوقی مددجویان تحت حمایت غربالگری شده است.