«دنیای بی کران هنرهای رزمی» منتشر شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در کتاب «دنیای بی کران هنرهای رزمی» نویسنده به پرسش هایی مبنی بر اینکه برترین هدف در هنرهای رزمی چیست، برترین سبک و مربی رزمی کدام است پاسخ داده و هدف گذاری و موفقیت در هنرهای رزمی، کاربرد تکنیک های رزمی در مبارزات واقعی را تشریح می کند.

صالحی همچنین نحوه آشنایی با اجزای مهم هنرهای رزمی و پاسخ به سوالات متداول در هنرهای رزمی را در کتاب «دنیای بی کران هنرهای رزمی» مورد اشاره قرار می دهد.

در مقدمه این کتاب که به شهدای ورزش کشور تقدیم شده پیرامون نویسنده عنوان شده: «امین صالحی ساکن شیراز و متولد ۱۳۶۳ در زمینه های مختلف علمی، هنری، فرهنگی، ورزشی فعالیت داشته و کسب دانش نموده است. وی علاوه بر تحصیلات دانشگای دوره های مربی گری هنرهای رزمی، کارآفرینی و علوم موفقیت را طی کرده و از سال ۱۳۸۶ سازمان مردم نهاد انجمن هنر رزمی صالحان را تاسیس کرده است.»

نویسنده نیز در مقدمه ای که بر این کتاب نگاشته، گفته: «این کتاب را به نیت آن نوشتم تا شاید بتوانم به عزیزانی که قصد ورود به دنیای هنرهای رزمی را دارند آگاهی و شناختی ابتدایی اما موثر ارایه دهم. ایضا؛ راهنمایی برای رزمی کارانی باشد که درپی بهترین ها در هنرهای رزمی هستند.»

کتاب «دنیای بی کران هنرهای رزمی» دارای چهار فصل است که در فصل آغازین نویسنده به معرفی دنیای هنرهای رزمی پرداخته و در فصل های بعدی به ترتیب اجزای مهم هنرهای رزمی، پاسخ به سوالهای متداول در این هنرها و در فصل چهارم حقیقت هایی تلخ اما واقعی در جامعه رزمی کشور و مبارزه بزرگ و قهرمان واقعی را مورد اشاره قرار می دهد.

این کتاب اردیبهشت ماه امسال در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

شناسه کتاب:

عنوان: دنیای بی کران هنرهای رزمی

ناشر: آوای کلار- تهران

مولف: امین صالحی

مشخصات ظاهری: ۹۸ ص، مصور

صفحه آرایی و تنظیم: مژگان اعتصامی

طرح جلد: یونس حامدی فر

ویراستار: آراسته بیداربخت

چاپ اول: ۱۳۹۵

شمارگان: ۱۲۰۰ نسخه

شابک: ۶-۰۴۰-۲۲۶-۶۰۰-۹۷۸

قیمت: ۱۲ هزار تومان