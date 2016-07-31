کهبد تاراج نویسنده و کارگردان نمایش «سوگواری قبل از مصیبت» که این روزها در تالار محراب روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش اجرای عمومی خود را از ۲۵ تیرماه در مجموعه تالار محراب آغاز کرده است. «سوگواری قبل از مصیبت» متن ساده ای دارد و اثری رئالیستی محسوب می شود.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: «سوگوای قبل از مصیبت» روایت خانواده ای است که در محله سرچشمه تهران زندگی می کنند و پدرشان در بیمارستان بستری است. در این حین پسر بزرگ خانواده قصد دارد امور خانه را در دست بگیرد و ...

تاراج با اشاره به اینکه این نمایشنامه را در ایام تعطیلات نوروز و ۱۰ روزه نوشته است، ادامه داد: این نمایش گوشه ای از زندگی مردم محله سرچشمه تهران را با توجه به ادبیات و بافت زندگی شان به تصور می کشد. در نگارش این متن از کتاب «قند و نمک» جعفر شهری بسیار بهره بردم به این ترتیب که شیوه دیالوگ نویسی و استفاده از ضرب المثل های تهرانی را از این کتاب وام گرفته ام.

وی یادآور شد: متاسفانه به دلیل استفاده از همین ادبیات این نمایش ۲ بار در بازبینی رد شد اما باید قبول کنیم که این ادبیات همچنان در بین مردم جنوب شهر تهران جریان دارد و اگر معتقدیم تئاتر باید آیینه جامعه باشد باید از به کار بردن چنین آثاری نیز حمایت شود چون مردم منطقه ای مثل سرچشمه تهران همچنان این ادبیات گفتاری را حفظ کرده اند.

کارگردان نمایش «جوادیه» بیان کرد: همیشه آدم های جنوب شهر دغدغه من بوده اند و برایم مهم هستند به همین دلیل در نمایش هایی که کارگردانی می کنم به این سمت گرایش دارم. همچنین به دلیل کمبود بودجه این روزها برخی مجبور هستند به سمت اجرای نمایش های رئالیستی گرایش داشته باشند. من دکور این نمایش را با ۲.۵ میلیون تومان ساختم درحالیکه اگر ۱۰ میلیون تومان در اختیار داشتم شاید بهتر می توانستم روی این نمایش کار کنم و خلاقیت بیشتری حتی در میزانسن به خرج دهم.

وی افزود: من افتخار می کنم که با کمتر از ۵ میلیون تومان توانستم این نمایش را به صحنه ببرم و بازیگرانم بدون هیچ چشم داشتی پای کار ایستادند. همچنین با تمام مشکلات خوشحالم که در تالاری با هویت مثل محراب نمایشی را اجرا می کنم چون معتقدم تماشاخانه های خصوصی ممکن است فردا دیگر وجود خارجی نداشته باشند.

تاراج با گلایه از حمایت نکردن مدیران از تئاتر ملی و ایرانی بیان کرد: این روزها شاهد هستیم اکثر کارگردان هایی که در زمینه نمایش های ایرانی فعالیت می کردند، ترجیح می دهند به بازتولید آثار گذشته شان بپردازند چون مدیران تئاتر با نمایشنامه های ایرانی مشکل دارند و حتی در بازبینی ها به ما می گویند این کار خوب است اما صلاح نیست به صحنه برود.

وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: متاسفانه آن طور که در نیمه اول دهه ۸۰ از تئاتر ملی و نمایش های ایرانی ما حمایت می شد، از این آثار حمایت نمی شود. به دلیل این سنگ اندازی ها و البته اتفاقات دیگر ترجیح می دهم تا دو سال آینده نمایشی را به صحنه نبرم و تمرکز را روی نگارش نمایشنامه بگذارم.

«سوگواری قبل از مصیبت» به نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج از ٢٥ تیر اجراهای خود را در مجموعه تئاتر محراب آغاز کرده است. در این نمایش امیر عدل پرور، فهیمه معین، احسان مجیدی، حمید ملاحسینی، آنالی شکوری، بهداد بلیغ فر، نسیم ناصرزارع، شکیلا سماواتی ایفای نقش می کنند.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: حاج کاظم با خیال راحت دارد می میرد ...

این نمایش به جز شنبه ها همه روزه از ساعت ١٨ در مجموعه تئاتر محراب سالن اصلی روی صحنه می رود.