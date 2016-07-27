به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شورجه، کارگردان سینما برگزاری بخش فیلم و تئاتر رضوی ذیل جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را نشانه کمبود در این حوزه و احساس نیاز به تولید آثاری از این دست دانست و در گفت و گو با ستاد خبری این جشنواره بیان کرد: این ابزار انگیزشی فیلمسازان، تهیه کنندگان و نویسندگان به ویژه در میان نسل جوان را به مسیر ساخت کارهای ارزشی و تصویر سبک زندگی معصوم(ع) سوق می دهد.

وی با بیان اینکه این جشنواره زمینه پرداخت به سبک زندگی دیگر معصومان(ع) را نیز فراهم می کند، گفت: این جشنواره با پرهیز از نگاه قشری به موضوعات، می تواند کمک شایانی کند به نسل جوان ما در حرکت به سوی سینمای آرمانیِ دینی و معنوی از فیلم کوتاه گرفته تا انیمیشن و ...

کارگردان «باشگاه سری» رشته های متنوع را نشانه نگاه بسیط سیاستگذاران این جشنواره دانست و اظهار کرد: برگزاری رشته های هنری مختلف، گستردگی و جدیت کار را نشان می دهد و نیز سیاست واگذاری میزبانی هر رشته به یک منطقه و استان، دامنه دربرگیری این جشنواره را در همه ایران می گستراند همان طور که امام رضا(ع) متعلق به آحاد ملت ایران هستند.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم ویترینی کوچک از هر رشته ای را در محل برگزاری رشته ای خاص تدارک ببینیم، فرهنگ رضوی ترویج شده و انگیزه بخش است.

شورجه درباره امکان بهره گیری از رسانه های تصویری در انتقال آموزه های رضوی اذعان کرد: یکی از وظایف اصلی سینما و سیما ترسیم سبک زندگی ائمه(ع) است و اگر همین یک رسالت جدی گرفته شود، بسیاری از مشکلات مردم حل می شود؛ البته می توان به جای بیان نکته به نکته زندگانی آن حضرات(ع)، از داستان های روز نیز برای معرفی و عرضه سبک زندگی اهل بیت(ع) استفاده کرد و مخاطب را با این سبک از زندگی آشتی داد.

کارگردان «عملیات کرکوک» ادامه داد: اما متاسفانه در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب اسلامی، نتوانسته ایم سبک زندگی معصومان(ع) را در قالب های تصویری به صورت جدی مطرح کنیم و همین علت بسیاری از مشکلات و بعضا انحرافات اخلاقی جامعه است. معضلاتی که از سطوح مسئولان تا عامه مردم با آن درگیرند.

شورجه تصریح کرد: اینکه سال ها قبل مجموعه ای به نام «امام علی(ع)» ساخته شد و پس از آن دیگر کاری در این باره تولید نشد، تکافوی نیاز ما را نمی کند، ما باید سالانه و مستمر در حوزه سبک زندگی معصومان(ع) و عرضه روش های تربیتی آنها تولیدِ تصویری داشته باشیم تا مخاطب مستمر با این پیام ها در تماس باشد.

کارگردان فیلم «سی و سه روز» تغذیه فکری فیلمسازان از معارف اهل بیت(ع) را دارای تاثیر بر سبک زندگی اسلامی ایرانی مردم دانست و بیان کرد: اگر روشی برای اصلاح جامعه وجود داشته باشد فقط روش معصومان(ع) است، پس باید دستمایه تولید آثار سیما و سینما قرار بگیرد البته سینماگران ما باید مملو باشند از این آموزه ها.

وی خاطرنشان کرد: البته این انباشتگی حد ایده ال است، اما همین که علاقمندی به اصلاح جامعه از طریق فیلم و سریال، فیلمساز را به مطالعه سوق دهد و او روش معصوم(ع) در برخوردهای فرهنگی اجتماعی مثل تربیت کودک و کسب و کار را در داستان های روز به تصویر بکشد، مسیر اصلاح را هموار می کند البته در کنار دغدغه مندی باید از مشاوران زبده و نیز حضور در حوزه های علمیه نیز مدد گرفت.