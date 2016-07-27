عبدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به اینکه مرغ منجمد با کیفیت در بازار زنجان عرضه می شود، افزود: مرغ منجمد با نرخ مصوب پنج هزار و ۴۰۰تومان عرضه می شود.

وی بابیان اینکه متناسب با نیاز مصرف مردم مرغ در فروشگاه های مرغ استان زنجان عرضه می شود، اظهار کرد: از نظر بهداشتی جای هیچ گونه نگرانی در خصوص مصرف مرغ منجمد وجود ندارد.

جعفری با تأکید براینکه گرایش مردم به مصرف مرغ منجمد باعث ثبات بازار مرغ گرم می شود، گفت: باتوجه به کیفیت و استاندارد بودن قیمت مرغ منجمد اگر علاقه مندی مردم به سمت مرغ منجمد باشد قیمت بازار مرغ گرم نیز ثبات پیدا می کند.

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه مرغ باید ظرف دو تا سه ساعت در تونل انجماد منجمد شود، یادآور شد: مصرف کنندگان در نظر داشته باشند که منجمد کردن مرغ گرم درمنزل باعث کاهش کیفیت مرغ ازنظر مواد مغذی می شود بنابراین استفاده از مرغ منجمد به مراتب بهتر از مرغ گرم منجمد شده در منازل است.

جعفری خاطر نشان کرد: منجمد کردن مرغ گرم در منزل از نظر اصول بهداشتی مردود است و باید گوشت مرغی را که درشرایط استاندارد تولید شده است خریداری کنیم.