۸۰۰ نفر از نیروهای ارتش آمریکا به افغانستان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آسیا»، ارتش آمریکا اعلام کرده است: ۸۰۰ تن از نیروهای واحد هوانوردی‌ و پیاده نظام ارتش آمریکا در تابستان پیش رو به افغانستان اعزام می‌ شوند.

سایت خبری «میلیتاری» گزارش داده است: ارتش آمریکا در نظر دارد تعداد ۸۰۰ تن از نظامیان واحدهای نیروی هوایی و پیاده نظام به افغانستان اعزام کند.

در این گزارش آمده است: استقرار این نیروها بخشی از ماموریت بازگشت دوباره آمریکا به افغانستان در راستای عملیات حمایتی «حراست از آزادی» است.

«حراست از آزادی»، نام ماموریت عملیاتی آمریکا علیه گروه‌های القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی است.

این در حالی است که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی، برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تغییر داده و اعلام کرده است: تعداد ۸۴۰۰ سرباز آمریکایی طی سال آینده میلادی در افغانستان باقی می‌ ماند.

طبق برنامه پیشین دولت آمریکا، می بایست تعداد نیروهای آمریکایی تا پایان سال جاری به ۵۵۰۰ تن در افغانستان کاهش داده می‌شد.

نیروهای آمریکایی در افغانستان دو ماموریت را همزمان انجام می دهند، یکی در چارچوب نیروهای ناتو به نام ماموریت «حمایت قاطع» و دیگری ماموریت نیروهای آمریکایی به نام «حراست از آزادی».