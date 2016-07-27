به گزارش خبرنگار مهر، وحید قدس صبح چهارشنبه در بازدید فرماندار و مسئولان سمنان از کشتارگاه این شهرستان ضمن اشاره به افزایش ظرفیت تولید این مجموعه در سال جاری، گفت: کشتارگاه سمنان در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع به طور میانگین روزانه ۱۸۳دام سبک شامل گوسفند و ۱۳راس دام سنگین شامل گاو و شتر کشتار می کند.

وی افزود: کشتارگاه سمنان در سال گذشته کشتار ۷۵هزار راس دام را با یک هزار و ۷۵۶ تن گوشت و همچنین ۱۵ تن گوشت ثبت کرده و در سه ماهه نخست سال موفق به افزایش هشت درصدی تولید از ۱۱هزار تن در سه سال ۹۴ به ۱۲ هزار راس شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی سمنان با اشاره به اینکه کشتارگاه این شهرستان به نوعی پالایشگاه فراورده های خام دامی محسوب می شود، گفت: در این مجموعه عملیات صحیح و بهداشتی کشتار با هدف ارتقای سلامت گوشت توزیعی و در نهایت جامعه ای سالم انجام می شود.

قدس با بیان اینکه نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در بخش تولید گوشت قرمز در سمنان بر هیچ کس پوشیده نیست، ادامه داد: با مدیریت جدید در قالب سرپرست کشتارگاه شاهد رفع ۳۷ درصدی نواقص بهداشتی و ساختاری به صورت کامل هستیم.

وی افزود: در کشتارگاه سمنان همچنین با رویه جدید ۳۵ درصد نواقص از ۵۰ تا ۸۰ درصد رفع شده و در خصوص ۲۸ درصد دیگر از موارد اقدامی انجام نشده است.

رئیس شبکه دامپزشکی سمنان گفت: تعیین خصوصی یا دولتی بودن کشتارگاه سمنان در خصوص نظارت بر تعرفه ها و ارائه خدمات مناسب تر از سوی شهرداری امری است که به جد باید پیگیر آن بود.