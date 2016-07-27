نماز صبح در ۲ هزار مسجد برپا می شود/ تمرکز بر تربیت معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر صبح چهارشنبه در حاشیه نشست هم‌اندیشی دبیران منطقه شمال غرب کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سال گذشته با همکاری دستگاه‌های فرهنگی توانستیم هزار و ۱۹۰ مورد نماز صبح را در مساجد کشور دایر کنیم.

وی با تأکید به اینکه افزایش تعداد نمازهای صبح از جمله مهم‌ترین اولویت‌ها است، اضافه کرد: امسال در نظر داریم تعداد نمازهای صبح مساجد کشور را به دو هزار مورد افزایش دهیم.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور با تأکید به اینکه نماز باید در اولویت زندگی مردم قرار گیرد، متذکر شد: نماز مؤثرترین راه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

به گفته مظفر لازم است اقشار مختلف مردمی از جمله هنرمندان در ترویج فرهنگ اقامه نماز با تولید اثر مشارکت کنند تا از یک سو گروه‌های آسیب‌پذیر به اقامه نماز تشویق شوند و از سوی دیگر آسیب‌های موجود کاهش یابد.

وی با اشاره به تدارک برنامه‌های متعدد برای گروه‌های سنی و اقشار مختلف مردمی تصریح کرد: از جمله در نظر داریم در مهدهای کودک بچه‌ها با نماز آشنا شوند.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور دانش آموزان را جامعه هدف اصلی برنامه‌های ترویج نماز دانست و تأکید کرد: در خصوص دانش آموزان طرح هادی اجرا می‌شود تا بچه‌هایی که تمایل به نماز ندارند تشویق شوند.

مظفر اضافه کرد: در بین دانشجویان افزایش برنامه‌های نماز مدنظر است و امسال با رویکرد تمرکز بر دانشگاه فرهنگیان تربیت عقیدتی معلمان در دستور کار است.

وی متذکر شد: در واقع این طرح در نظر دارد از یک سو معلمان را به الگوی نماز تبدیل ساخته و از سوی دیگر شیوه‌های دعوت به نماز را به معلمان بیاموزد.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور با تأکید به ضرورت اقامه نماز ظهر و عصر در مدارس اضافه کرد: انتظار می‌رود امکانات نمازخانه‌های مدارس بهبود یابد تا برای برگزاری نماز مشکلی نداشته باشیم.

برگزاری ۲۵ امین اجلاس سراسری نماز در البرز

وی با اشاره به تدارک برنامه‌های ۲۵ امین اجلاس سراسری نماز به میزبانی استان البرز در سه ماهه دوم سال جاری اضافه کرد: در این اجلاس از علما و روحانیان و دانشمندان دعوت به عمل خواهد آمد.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور عنوان این اجلاس را نقش نماز در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: شعار امسال ما این است که نماز را به عنوان عامل مؤثر پیشگیری از آسیب اجتماعی معرفی کنیم.

به گفته مظفر ترجیح این اجلاس نیز اولویت دادن به دانش آموزان است تا خود دانش آموزان تحقق این شعار را مطالبه کرده و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین به تفاهم‌نامه با تمامی دستگاه‌های فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: از جمله با سازمان تبلیغات اسلامی تفاهم‌نامه منعقد شده است تا ائمه جماعت آموزش دیده و بتوانند برای ترویج نماز و نمازخوانی به ویژه در روستا و مناطق عشایر خدمت‌رسانی کنند.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با قوه قضاییه افزود: به ویژه ترویج نماز در کانون‌های اصلاح و تربیت مدنظر است تا اولویت‌های تشویقی برای زندانیانی که نماز اقامه می‌کنند قائل شوند.

مظفر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت مجدد به زندان در بین زندانیانی که نماز اقامه می‌کنند به مراتب کمتر است.