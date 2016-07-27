ایجاد شهرک صنعتی شماره ۲ در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح چهارشنبه در دیدار با معاون عمرانی و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: گسترش صنایع پایین دستی و ایجاد شهرک های صنعتی و شرکت های پتروشیمی در استان گامی مهم در جهت توسعه است.

وی تصریح کرد: منابع غنی و مواد اولیه موجود در استان شرایط را برای توسعه صنایع تبدیلی فراهم کرده بطوریکه می توان علاوه بر نیازهای داخلی، صادرات محصولات به کشورهای دیگر را هم در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه این استان دارای پتانسیل های خوبی در توسعه صنایع پتروشیمی است، تاکید کرد: همت و تلاش بخش خصوصی کارآمد می تواند استان را در وضعیت مطلوب و ویژه اقتصادی قرار دهد.

در این نشست که آخرین وضعیت شهرک صنعتی شماره ۲ ایلام و چگونگی تامین زیرساخت ها و پروژه های عمرانی شهرک ها و نواحی صنعتی استان بررسی شد، استاندار ایلام بر همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی، حل مشکلات و رفع موانع اجرای طرح های صنعتی در استان تاکید کرد.

محمدرضا مروارید بیان کرد: راه اندازی این شهرک در مجاورت پتروشیمی ایلام در آینده منطقه تاثیرگذار خواهد بود و می تواند زمینه ایجاد اشتغال جوانان و توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی را فراهم آورد.