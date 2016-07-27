به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح چهارشنبه در بازدید از کشتارگاه سمنان با حضور مدیران دامپزشکی، شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر سمنان، با تاکید بر ضرورت مشخص شدن تکلیف این کشتارگاه مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی و یا تمکل شهرداری سمنان، ابراز داشت: مسئولان ذی ربط باید راهی برای رفع این مشکلات بیابند اما این امر نباید در توزیع گوشت سالم نزد شهروندان تاثیری بگذارد.

وی افزود: توزیع گوشت سالم و بهداشتی و مورد تایید دامپزشکی با رعایت استانداردهای لازم مورد تاکید مسئولان شهرستان است و با توجه به مسائل و مشکلات تنها کشتارگاه سمنان می بایست رایزنی های لازم برای جذب سرمایه گذار جدید در خصوص احداث کشتارگاه صنعتی شکل بگیرد.

فرماندار سمنان افزود: پیگیری های لازم برای تعیین تکلیف کشتارگاه صنعتی سمنان در حال انجام است و ما امیدواریم بتوانیم کشتارگاهی مناسب برای شهرستان احداث کنیم.

دانایی با اشاره به لزوم بازنگری در درآمد زایی کشتارگاه سمنان برای حرکت رو به جلو و خروج از مشکلات مالی، گفت: حقوق ایجاد شده در این مجموعه به دلیل عدم مدیریت مناسب مشکلاتی را برای این مجموعه به وجود آورده که امیدواریم این مقوله مورد پیگیری قرار گیرد.

وی همچنین بیان داشت: نزدیکی به بازار پایتخت و تامین گوشت مراکز جمعیتی از جمله دانشگاه ها و پادگان ها در کنار ارائه گوشت بسته بندی و منجمد از پتانسیل های موجود برای سرمایه گذاری در بخش کشتارگاه های جدید سمنان است که می توان از این ظرفیت ها در راستای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی بهره برد.

فرماندار سمنان افزود: رعایت استانداردهای مورد نیاز و رفع مشکلات حقوقی این کشتارگاه با همکاری شهرداری و شورای شهر سمنان در کوتاه مدت با مدیریت جدید می تواند راهگشای بخشی از مشکلات باشد و در بلند مدت نیاز به برنامه ریزی مناسب و کارشناسی شده بخش خصوصی برای افزایش درآمد زایی و حرکت به مسیر صنعتی شدن را می طلبد.