به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، حمید رضا مومنی در دیدار حسن صالحی معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور با وی در ساختمان کلاه فرنگی قشم، افزود: با توجه به جانمایی زمین مورد نیاز فعالیت های آبزی پروری در قشم، امکان افزایش تولید محصولات شیلاتی در این منطقه تا سقف ۱۰۰ هزار تن در سال امکانپذیر است. سازمان منطقه آزاد قشم تاکنون ۱۰ هکتار زمین مناسب و کارشناسی شده به تعدادی از متقاضیان تولید ۴۵ تن ماهی در قشم واگذار کرده است.

مومنی با اعلام اینکه منبع درآمدی سازمان منطقه آزاد قشم از محل فروش قطعی زمین منتفی شده است، گفت: ما در پی کسب درآمدهای پایدار در این منطقه هستیم و زمین را به عنوان سهم آورده سازمان در فعالیت های اقتصادی به صورت زمانبندی ۲۰ تا ۳۰ ساله اجاره می دهیم.

به گفته وی، همه فعالان اقتصادی با داشتن سه مولفه تعیین شده از سوی سازمان منطقه آزاد شامل توان مالی تائید شده از سوی مراکز مالی (بانک ها)، اهلیت فنی و قدرت توان اجرای پروژه ها در زمان مقرر می توانند در قشم از طریق ارائه خدمات پنجره واحد کار خود را با دریافت زمین آغاز کنند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار کرد: براساس فرمان مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از مردم بومی در مناطقی که ظرفیت های سرمایه گذاری دارند، سازمان منطقه آزاد قشم در همه قراردادهای جذب سرمایه گذاری در این جزیره، برحمایت از مردم بومی با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد آنان به عنوان یک اولویت اساسی، تاکید دارد.

وی یادآور شد: در راستای حمایت از سرمایه گذاری ها در قشم، زمین با کمترین قیمت ممکن به طرح های شیلاتی واگذار می شود تا با این روش حمایتی روند طرح های توسعه ای در این منطقه شتاب بیشتری بگیرد.

مومنی در ادامه به بازدید هفته گذشته از مجموعه پرورش لارو میگو در جزیره قشم اشاره کرد و گفت: مرکز تکثیر میگو شهر سوزا متعلق به بخش خصوصی پس از هشت سال تعطیلی با حمایت این سازمان و اداره جهاد کشاورزی و شیلات قشم فعالیت خود را برای تکثیر یکصد میلیون لارو میگو آغاز کرده است که این مجموعه علاوه بر تامین نیاز فعالان پرورش میگو در قشم بخشی از محصولات خود را نیز به شهر های دیگر استان هرمزگان صادر می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست سازمان منطقه آزاد قشم برای تولید محصولات گلخانه ای در این جزیره اشاره کرد و گفت: ۲۶۰ هکتار زمین با هدف تولید محصولات گلخانه ای صادرات محور در سه نقطه جزیره جانمایی شده است.