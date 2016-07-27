داعش شیعیان هزاره افغانستان را تهدید به حمله تروریستی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «عمر خراسانی» فرمانده داعش در افغانستان گفته است: حمله انتحاری روز شنبه به تظاهرات کنندگان در کابل، انتقام حمایت جوانان هزاره از دولت «بشار اسد» در سوریه بود.

خراسانی در تماس تلفنی از یک نقطه نامعلوم به رویترز گفت: تا زمانی که آنها از رفتن به سوریه و حمایت از دولت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه دست برندارند، ما قطعاً به چنین حملاتی ادامه خواهیم داد.

«لشکر فاطمیون» گروهی از رزمندگان شیعه افغانستانی هستند که با عنوان «مدافعان حرم» در سوریه در حال نبرد با تروریست های تکفیری داعش هستند.

لازم به ذکر است روز شنبه در حملات انتحاری گروه تروریستی داعش در میان صفوف تظاهرات کنندگان «جنبش روشنایی» در منطقه «دهمزنگ» کابل ۸۰ تن از شیعیان هزاره افغانستان شهید و بیش از ۲۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

«اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار روز شنبه در کابل اعلام کرد که انتقام خون قربانیان را از عاملان این حمله خواهد گرفت.

در تازه ترین حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به مواضع داعش در ولایت ننگرهار، به گفته مقامات افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۲۰ عضو این گروه تروریستی به هلاکت رسیده اند.

«چارلز کلفلند»، سخنگوی نیروی های نظامی آمریکا مستقر در افغانستان، گسترش دامنه فعالیت داعش را به مرکز افغانستان نگران کننده خواند و گفت: استخدام چند نفر، بستن کمربند انتحاری به آنها و انفجار در میان هزاران تظاهرات کننده کار پیچیده ای نیست.

وی در ادامه افزود: مناطق تحت تسلط داعش در شرق افغانستان محدود شده و جنگجویان این گروه مورد حمله قرار دارند، از اینرو به گفته وی داعش در صدد انجام حملات انتحاری در بیرون از جغرافیای تحت کنترل خود است.

ائتلاف ناتو تخمین می ‌زند که شمار جنگجویان داعش در افغانستان بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر است که اکثر آنان اعضای پیشین گروه طالبان پاکستان، افغانستان و جنبش اسلامی ازبکستان هستند.

اکثر جنگجویان پاکستانی داعش که در افغانستان می جنگند، بر اساس گفته نهادهای امنیتی افغانستان، جوانان قبیله «اورکزی» هستند.

مقامات افغانستان اعلام کرده اند: تنها در دو ماه گذشته بیش از ۶۵۰ جنگجوی داعش در افغانستان کشته شده اند.