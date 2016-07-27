سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر از استان های جنوبی به همدان، پلیس مبازره با مواد مخدر استان با همکاری پلیس امنیت عمومی استان و انتظامی شهرستان های ملایر، نهاوند، تویسرکان طی ۴۸ ساعت گذشته محورهای مواصلاتی این سه شهرستان را به صورت غیر محسوس تحت کنترل قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: پس از گذشت مدتی از استقرار ماموران در محورهای یاد شده، در نهایت خودرو سوژه مورد نظر در شهرستان ملایر شناسایی و توقیف شد.

وی گفت: در بازرسی از این خودرو مقدار ۲۰ کیلوگرم تریاک کشف و در این خصوص یک نفر قاچاقچی حرفه ای دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: تحت کنترل قراردان ۴۸ ساعته محورهای مواصلاتی ۳ شهرستان به صورت غیر محسوس، کاری طاقت فرسا بود که روحیه ای جهادی و انقلابی را می طلبید.

مهدیان نسب گفت: تعامل اطلاعاتی و عملیاتی صورت گرفته در کشف این محموله در شهرستان ملایر از مصادیق بارز همدلی و همزبانی مورد تاکید مقام معظم رهبری و مایه مباهات و افتخار بوده و نشانه رشد و بلوغ اطلاعاتی و عملیاتی و فهم مشترک از مباحث انتظامی و امنیتی است.