نقش رسانه ملی در فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در نشست با رئیس رسانه ملی با اشاره به برخی تغییرات پدید آمده در حوزه اقتصاد گفت: از مهم‌ترین اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایجاد گفتمان مبتنی براقتصاد دانش بنیان در سطح جامعه است تا با فرهنگ‌سازی مناسب در این حوزه، اقتصاد جامعه را به سمت اقتصاد دانش‌بنیان سوق دهد.

ستاری با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در توجه به اقتصاد دانش بنیان گفت: در اکثر دانشگاه‌های مطرح جهان، فرد از زمانی که وارد دانشگاه می‌شود به فکر ایده دادن است و دانشگاه نوعی فضای کارآفرینی را برای او پدید می‌آورد که متأسفانه در دانشگاه‌های ما توجهی به این اصل مهم نمی‌شود.

وی افزود: ایران از بهترین نیروهای انسانی در حوزه‌های مختلف برخوردار است، به عنوان مثال چهارمین کشور آموزش‌دهنده مهندس در رشته‌های مختلف در دنیا هستیم که می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با قدردانی از رسانه ملی در توجه به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان و معرفی شرکت‌ها و تولیدات آن‌ها گفت: بخشی از توفیقات حاصله در این خصوص مرهون همکاری ارزنده صداوسیما است که در یک‌سال گذشته به خوبی به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: امیدواریم که با ادامه این روند، بتوانیم نهضتی را در تولید محتوای مناسب برای این موضوع در جامعه شکل دهیم تا فرهنگ اقتصادی جامعه از فرهنگ اقتصاد متکی به نفت خارج و به فرهنگ اقتصاد متکی به دانش تبدیل شود.

حمایت از تولیدات دانش بنیان ایرانی با «ایران ساخت»

ستاری با اشاره به طراحی جشنواره «ایران ساخت» با شعار فناوری ایرانی برابر با کسب و کار ایرانی است گفت: این جشنواره با هدف حمایت از تولیدات دانش‌بنیان ساخت ایران دی ۹۵ برگزار می‌شود که دو سطح حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای (مردمی) را به صورت رقابتی و بدون محدودیت سنی در بر می‌گیرد.

نقش قابل تقدیر رسانه ملی در فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان

در ادامه، عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف که نقطه عطف جدیدی را برای کشور پدید آورده است گفت: کشور به سمتی در حرکت است که جریان نخبگی، نوآوری و خلاقیت در حال تبدیل شدن به فرهنگ جامعه است.

وی بیان کرد: جامعه ایرانی به دلیل تعلقات دینی و ارزشی از نوعی هوشمندی برخوردار است که نشان از بهره هوشی بالای افراد جامعه دارد و بنابراین جامعه از مشکلات عبور خواهد کرد و به وضعیتی مناسب خواهد رسید.

رئیس رسانه ملی در ادامه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان گفت: رسانه ملی با درک این معنا، توجه ویژه خود را به علم معطوف داشته است و تولید و پخش برنامه‌هایی ویژه در این خصوص را در دستور کار خود دارد.

وی اظهار کرد: رسانه ملی در دور جدید فعالیت‌های خود، شعار «رسانه توسعه محور» را برگزیده است و تلاش دارد از طریق حمایت از علم، دانش و فناوری، جامعه را با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری‌ به‌ویژه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان همراه کند.

رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه رسانه ملی حمایت از نخبگان و جریان تولید علم در جامعه را از وظایف اصلی خود می‌داند ابراز کرد: در این مسیر حمایت از کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان را با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی، بهره‌وری و اشتغال‌زایی در کشور در اولویت خود قرار داده است.

فرهنگ‌سازی برای حمایت از تولید ملی

علی عسکری به عملکرد رسانه ملی در تولید محتواهای مناسب برای حمایت از جریان تولید علم در کشور اشاره و تأکید کرد: کار رسانه در این مسیر فرهنگ‌سازی برای حمایت از تولید ملی است و تلاش می‌کنیم با نوآوری و خلاقیت به تولید محتوای مناسب با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه شتاب دهیم.

وی با اشاره به نقش رسانه ملی به عنوان فراگیرترین رسانه دیداری و شنیداری در بسترسازی و فراهم کردن تمهیدات فکری، فرهنگی و توسعه و پویایی کشور گفت: معرفی شرکت های دانش‌بنیان به ویژه شرکت‌های تولیدی کوچک، زمینه مناسبی برای رقابت بیشتر در فضای اقتصادی کشور فراهم می‌کند، بر این اساس زمینه‌ای ایجاد شده است تا شرکت‌های کوچک نیز بتوانند از طریق رسانه ملی تولیدات خود را به مردم معرفی کنند.

علی عسکری با اعلام آمادگی برای کمک به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: رسانه ملی برای پوشش اخبار مربوط به حوزه فناوری آمادگی دارد بخش ثابتی را برای انعکاس اخبار این حوزه و مسائل مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه کشور اختصاص دهد.