به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درآمدی بر روانشناسی دین» نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسی اصل و کتاب «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام» تالیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به کوشش پروفسور سید علی‌محمد نقوی استاد دانشگاه علیگر هند است که به زبان انگلیسی ترجمه و با مشارکت سازمان سمت در هند منتشر شد.

کتاب «درآمدی بر روانشناسی دین» به عنوان متن درسی برای دانشجویان رشته روانشناسی، الهیات و دین‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تهیه شده است.

این کتاب ضمن تعریف روانشناسی دین، نظریه‌های سه روانشناس مشهور (ویلیام جیمز، فروید و یونگ) را با رویکردی انتقادی بررسی کرده و به موضوعاتی چون ابعاد دین و دینداری و کاویدن شرایط فهم دینداری و دیدگاه های مربوط به آن می پردازد.

کتاب «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام» نیز در برگیرنده جایگاه علم در اسلام و آراء اجتماعی متفکران مسلمان است و به عنوان منبع اصلی درس تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی تدوین شده است.

پیش از این نیز در راستای فعالیت های علمی بین‌المللی سازمان سمت، با همکاری پروفسور نقوی دو کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی» و «آشنایی با علوم اسلامی» به زبان انگلیسی ترجمه و با آرم مشترک سازمان سمت و دانشگاه علیگر هند منتشر شده بود.

کتاب «مدیریت اسلامی» سازمان سمت نیز از دیگر کتاب های این سازمان است که در دست ترجمه قرار دارد.