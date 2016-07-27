۱۰۴ هزار تماس با ۱۱۰ درچهار ماه/مزاحمین درلیست سیاه قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله حسن زاده مقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد چهارماهه نخست امسال در حوزه فوریتی پلیس ۱۱۰هرمزگان، اظهارداشت: در این مدت ۱۰۴ هزار و ۱۷۹ فقره تماس با فوریت های پلیسی استان هرمزگان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه افزایش ۲۱درصدی داشته است.

وی گفت: همه تماس هایی که شهروندان با ۱۱۰ برقرار می کنند منجر به ماموریت های فوریتی نمی شود بلکه توسط کاربران و اپراتورها به بخش های مختلفی تقسیم می شود.

مقدم در خصوص خلاصه تعداد ۱۰۴ هزار فقره تماس با ۱۱۰، عنوان کرد: از این تعداد ۳۸ هزار و ۱۷۹ تماس آن به اخبار عملیاتی تبدیل شده است، که تیم و گشت پلیس در صحنه حاضر شده و بصورت میدانی پاسخگویی نیاز شهروندان بوده اند. در این آمار، اخبار درگیری، تصادف، سرقت، مزاحمت و سایر نیازهای فوریتی شهروندان وجود داشته است.

مقدم افزود: با توجه به شرح وظایف، تجربه و دستورالعمل های کاربر، ۶۰ هزار و ۳۰۲ تماسی که از سوی شهروندان با ۱۱۰ برقرار شده که با توضیحات لازم منجر به راهنمایی و ارشاد شهروندان شده است و تماس ها به صورت غیر فوریتی پیگیری شد و نتیجه بهتری علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه داشته است.

به گفته وی؛ از این تعداد تماس گرفته شده طی چهار ماه نخست امسال با فوریت های پلیسی، پنج هزار تماس آن غیر قابل رسیدگی بوده است که نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. کاهش تماس های غیر ضروری با ۱۱۰ نشان دهنده بلوغ اجتماعی شهروندان است.

وی در خصوص تکرار مزاحمت شهروندان در تماس خود با ۱۱۰، گفت: خط فوریت های پلیسی قابلیت قرار دادن شهروندان مزاحم را در بلاک لیست دارد. در صورت تکرار مزاحمت ازلیست خدمات گیرندهای پلیس، خارج می شوند تا زمانی التزام کتبی از سوی مزاحم صورت نگیرد به لیست مخاطبین باز نمیگردد.

سرهنگ مقدم با اشاره محدود بودن تیم های پلیسی و گستردگی حوزه استحفاظی هرمزگان، بیان داشت: گاهی اصرار شهروندان در اتفاقات وتصادفات جزئی جهت حضور پلیس در صحنه باعث ایجاد یک ماموریت جدید می شود و گشت از ماموریتهای مهم که ممکن است پیش بیاید باز می ماند.

وی گفت: شهرستان بندرعباس با توجه به نرخ جمعیت و فعالیت های اقتصادی ۷۵ درصد بیشترین حجم تماس با فوریت های ۱۱۰ را داشته است، شهرستان میناب و جزیره قشم به ترتیب بالاترین تماس ها را داشته اند.

وی با اشاره به اولویت موضوع جرائم در تماس های شهروندان، اظهارداشت: به ترتیب جرائم علیه اموال و اشخاص عمومی ۱۸ درصد، تخلفات راهبری (درون شهری و برون شهری) ۱۵ درصد، نزاع و درگیری ۱۱ درصد و سرقت هشت درصد از حجم تماس ها را به خود اختصاص داده است.

وی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اضافه کرد: تعداد چهار هزار و ۴۳۲ دستگیری قبل از وقوع جرم سرقت در استان داشته ایم که نسبت به مدت مشابه ۱۰۴ رشد داشته است.