به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، روزهای اخیر در دو عملیات جداگانه، دو مزرعه کشت ماری‌جوانا در شهرستان نظرآباد شناساسایی و معدوم شد.

محمد قیومی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد درباره این اتفاق در حوزه قضایی خود، گفت: شناسایی هر دو مورد بر اساس گزارشات مردمی به نیروی انتظامی بوده که بلافاصله پس از اعلام آن به دستگاه قضایی به جدیت پیگیر موضوع شدیم.

وی افزود: در یک مورد که مربوط به منطقه نجم‌آباد نظرآباد بود، ۹۰۰ بوته ماری‌جوانا که در بین دیگر گیاهان باغی آبیاری قطره‌ای می‌شدند شناسایی و معدوم شدند و در این رابطه دو نفر بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد در تشریح عملیات دوم گفت: در مورد دیگری ۴۰ بوته شناسایی و از محل مقدار ۱۲ کیلوگرم ماری‌جوانا کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه مردم شهرستان نظرآباد نسبت به کشت و توزیع مواد مخدر در منطقه خود حساسیت ویژه‌ای دارند، تصریح کرد: عوامل بازداشت شده که بر اساس گزارش‌های مردمی رخ داد بیشتر ساکن خارج از شهرستان نظرآباد و حتی استان البرز هستند ولی در باغ‌های این شهرستان اقدام به کشت ماری‌جوانا کرده بودند.